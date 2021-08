Bitcoin peut-il inaugurer une ère de paix mondiale ? Crypto nouveaux médias

Visitez l’article original*

Comment le mécanisme de consensus de preuve de travail de Bitcoin est une alternative pacifique au mécanisme de consensus prédominant : les militaires en guerre.

L’article ci-dessous a été publié à l’origine dans le numéro 1053 de Marty’s Bent : « Préservation mutuelle assurée. »

Voici un article LinkedIn rare et insaisissable qui est en fait intéressant et qui donne à réfléchir. Il vient de Jason Lowrey, membre de l’US Space Force, et expose la thèse de Jason selon laquelle Bitcoin pourrait être un moyen par lequel l’humanité peut inaugurer un temps de paix mondial. La nature du protocole Bitcoin utilisant un mécanisme de consensus de preuve de travail pour enregistrer et suivre équitablement les changements de propriété au sein de son grand livre distribué le positionne bien pour remplacer le mécanisme de consensus prédominant utilisé aujourd’hui pour « valider l’état légitime de la propriété et sa chaîne de possession » ; militaires se livrant à une guerre physique. En d’autres termes, si l’humanité adoptait une norme Bitcoin, toutes les guerres prendraient fin parce que nous aurions un moyen plus pacifique de déterminer l’état de liberté/de propriété.

Maintenant, ce n’est qu’une thèse que Jason a avancée et il n’y a aucun moyen de savoir avec certitude si c’est ainsi que les choses vont se dérouler. Cependant, cela ressemble beaucoup à quelques idées dont nous avons parlé de temps en temps dans ce chiffon. Celui proposé par Henry Ford et Buckminster Fuller ; une transition vers une monnaie adossée à l’énergie mettrait fin aux guerres. L’autre mise en avant par Elaine Ou ; les nations pourraient théoriquement éliminer progressivement leurs arsenaux nucléaires et le prouver en mesurant les changements dans le hashrate de Bitcoin sur une certaine période de temps.

Via The New York Tribune, décembre 1921. Via @thatzenboiVia Elaine Ou

Ce sont toutes des théories et des thèses à ce stade. En fait, on pourrait dire que Bitcoin est déjà la monnaie énergétique envisagée par Ford et Fuller et la plupart des gens ne le réalisent tout simplement pas encore. Quoi qu’il en soit, l’homme semble-t-il tout à fait logique que le monde devienne plus pacifique à mesure que l’humanité aura les moyens de le faire de manière rentable, ce que fournit l’exploitation minière de Bitcoin. Les ressources énergétiques de toutes sortes sont dispersées sur la planète. Créer un terrain de jeu égal sur lequel tout le monde joue selon les mêmes règles exactes ; comprendre comment acquérir des ASIC et les brancher afin que vous puissiez commencer à acquérir des bitcoins, pourrait conduire à des résultats meilleurs et plus pacifiques.

À grande échelle, ces règles du jeu égales nous aideront à nous débarrasser des «systèmes monétaires du monde extrêmement variés, sur lesquels l’opinion est mise sur le jeu et manipulables par le système le plus élevé», comme le décrit si éloquemment Fuller. La société aura été suffisamment incitée à abandonner l’ancien système manipulé pour des règles du jeu plus équitables. Au lieu de se concentrer sur l’acquisition de biens et d’actifs dans le monde physique, ce qui conduit naturellement à des conflits, les sociétés se concentreront sur la conversion de leurs ressources énergétiques en hachages qui leur permettront d’acquérir du bitcoin ; la meilleure forme d’argent que le monde ait jamais vue. En termes de qualité du bien monétaire et du réseau distribué qui suit son mouvement. Bitcoin aspirera la valeur de tous les autres actifs de réserve de valeur avec lesquels la plupart sont à l’aise aujourd’hui, tout en permettant la monétisation simultanée des actifs énergétiques échoués dans le monde.

Je ne devrais probablement pas dire qu’il le fera et être plus descriptif en disant qu’il le fait maintenant, juste à une très petite échelle.

Quoi qu’il en soit, je me suis un peu trompé ici. Je suppose que la chose que j’essaie de souligner dans ce numéro est le fait que l’idée d’une monnaie soutenue par l’énergie inaugurant la paix mondiale existe depuis au moins un siècle et Bitcoin peut être une mise en œuvre de cette idée dans la nature.

J’ai hâte de lire la thèse de Jason si jamais il la rend publique !

