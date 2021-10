Bitcoin peut-il sauver la planète ? Ce législateur souligne comment les récits miniers de BTC peuvent changer

Le Bitcoin (BTC) et le processus de génération de nouvelles pièces grâce à l’exploitation minière, qui, selon les gouvernements et même les vétérans de l’industrie, sont énergivores, ont fait l’objet de nombreuses critiques. La vision actuelle de la forte demande énergétique de la BTC a poussé la Chine à réprimer les activités minières en envoyant tous les mineurs du pays. Les efforts réglementaires visant à fermer les activités de cryptographie ont même poussé le principal fabricant d’équipements miniers, Bitcoin, à arrêter son approvisionnement en produits vers la Chine continentale.

Les opinions négatives sur les activités minières de Bitcoin ne sont pas nécessairement censées être considérées comme une mauvaise chose, selon Sen Ted Cruz, qui, s’exprimant lors du Texas Blockchain Summit cette semaine, a souligné la manière dont les récits miniers BTC peuvent changer pour le mieux. . Selon une transcription du discours du sénateur partagée par la meilleure voix cryptographique, Nic Carter, Bitcoin peut être utilisé comme un outil pour résoudre certains des défis énergétiques les plus graves au monde.

Le point de vue du sénateur Ted Cruz

En utilisant le Texas comme point de référence, le sénateur a souligné que l’État disposait d’une énorme ressource éolienne, se classant au premier rang du pays, avec une énorme réserve de gaz naturel, ce qui présente une énorme opportunité pour l’exploitation minière de Bitcoin.

Selon le sénateur, un grand pourcentage du gaz naturel produit dans le pays est brûlé à la torche sous forme de déchets. Plus de 50 % de l’activité de torchage du gaz naturel est réalisée au Texas, et cet excès d’énergie peut facilement être piégé et canalisé pour être utilisé dans les opérations minières de Bitcoin. Le sénateur Ted Cruz a noté qu’il existe de nombreuses régions dans le monde avec un excès d’énergie renouvelable et avec le bon développement de technologies capables de capturer ces énergies à grande échelle pour une utilisation dans l’exploitation minière de Bitcoin, il y aura un changement considérable dans la façon dont la première crypto-monnaie est considérée. maintenant, et comment il serait alors considéré.

Afin de renforcer son plaidoyer en faveur de l’exploitation minière de Bitcoin à l’aide de sources renouvelables ou de déchets de raffinage du pétrole, le sénateur Ted Cruz a également souligné le modèle « Réponse à la demande » où les mineurs de Bitcoin peuvent redonner de l’énergie au réseau lorsque cela est le plus nécessaire.

Le sénateur Cruz fait 3 points clés – Les mineurs peuvent extraire hors réseau en atténuant les déchets de gaz naturel (sous-produit de l’extraction pétrolière) – Les mineurs peuvent participer à la réponse à la demande et redonner de l’énergie au réseau lorsque cela est le plus nécessaire – Les mineurs peuvent tirer parti des énergies renouvelables échouées – nic carter (@nic__carter) 10 octobre 2021

Avec Bitcoin en bonne place dans la capture des ressources énergétiques renouvelables excédentaires du monde, il rejoindra directement la lutte contre le changement climatique, un écart important par rapport à la façon dont il est perçu aujourd’hui. Bien que la plupart des recommandations du sénateur n’existent actuellement pas à une échelle qui fera une différence significative, il pense que sa proposition sera probablement l’innovation tendance au cours des 5 prochaines années.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Benjamin Godfrey est un passionné de blockchain et des journalistes qui aiment écrire sur les applications réelles de la technologie et des innovations blockchain pour favoriser l’acceptation générale et l’intégration mondiale de la technologie émergente. Son désir d’éduquer les gens sur les crypto-monnaies inspire ses contributions aux médias et sites renommés basés sur la blockchain. Benjamin Godfrey est un amoureux du sport et de l’agriculture. Suivez-le sur Twitter, Linkedin