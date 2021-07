Bitcoin plane à k alors que l’USD glisse après que la Fed ne cessera pas de se réduire de sitôt

La banque centrale américaine n’a pris aucune décision concernant le calendrier du tapering ; en tant que tel, le marché a maintenant déplacé son attention sur la conférence de Jackson Hole des banquiers centraux fin août.

Après huit jours consécutifs de bougies vertes, la plus longue séquence de victoires en 2021, Bitcoin se négocie confortablement autour et au-dessus de 40 000 $.

Le prix du BTC a augmenté de plus de 24% au cours des 7 derniers jours, de 38% depuis le début de l’année et de 268,5 % au cours de la dernière année, la principale crypto-monnaie est toujours verte.

Le deuxième plus grand éther cryptographique bénéficie également d’un niveau de 2 300 $, en hausse de 218% depuis le début de l’année et de 632% l’année dernière. La capitalisation boursière totale de la crypto est revenue au-dessus de 1,6 billion de dollars, selon CoinGecko. ETH 1,17 % Ethereum / USD ETHUSD 2 313,83 $

L’or au comptant a augmenté de 0,8% aujourd’hui à 1 821 $ l’once, mais est toujours en baisse de 4,5% depuis le début de l’année, tandis que l’indice du dollar est en baisse depuis la semaine dernière, maintenant sous le niveau de 92 observé pour la dernière fois à la fin du mois dernier.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a progressé de trois points de base à 1,26%, tandis que peu de choses ont changé avec le rendement allemand à 10 ans à -0,44% et le rendement britannique à 10 ans progressant d’un point de base à 0,59%.

La nouvelle baisse des rendements réels américains à 10 ans aujourd’hui retient l’attention

Les quatre raisons les plus citées impliquant la Fed sont :

Des remarques plus conciliantes que prévu après le FOMC ;

La Fed n’est pas assez préoccupée par la variante Delta ;

La Fed sera obligée de freiner ;

Niveaux déformés pic.twitter.com/1S9LQXV5VJ — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) 29 juillet 2021

Cette action positive dans les actifs à risque a été motivée par l’optimisme que la Réserve fédérale ne commencera pas à lancer de sitôt des mesures de relance. Lors de la réunion politique de mercredi, la Fed a maintenu les taux d’intérêt dans une fourchette proche de zéro tout en signifiant son achat d’actifs à 120 milliards de dollars par mois.

Alors que les responsables ont commencé à discuter de la manière de réduire les achats d’obligations le moment venu, le président de la Fed, Jerome Powell, a une fois de plus rassuré le marché sur le fait qu’il restait encore du chemin à parcourir. Il s’agit simplement, comme prévu, de stimuler le sentiment.

“Nous n’avons pris aucune décision concernant le calendrier”, a déclaré Powell, ajoutant qu’ils avaient fait leur première véritable “plongée en profondeur” dans les discussions sur le calendrier, le rythme et la composition des futurs achats d’actifs au cours de cette réunion.

Alors que certains décideurs de la banque centrale américaine ont déclaré qu’ils voulaient mettre fin à leurs achats mensuels de 40 milliards de dollars de MBS plus rapidement que les 80 milliards de dollars de bons du Trésor en raison de la chaleur du marché immobilier américain, Powell ne le pense pas.

« Il y a vraiment peu de soutien pour l’idée de réduire les MBS avant les Treasuries. Je pense que nous allons les réduire en même temps », a déclaré Powell lors d’une conférence de presse à l’issue de la dernière réunion politique de deux jours de la banque centrale.

Le CIO de BlackRock, Rick Rieder, voit la Fed commencer à esquisser une réduction à Jackson Hole à la fin du mois prochain, mais dit que plus de précisions seront données lors de sa réunion de définition de la politique de septembre.

Powell a également déclaré qu’il était en train d’écrire un discours qui sera prononcé lors de la conférence annuelle des banquiers centraux de Jackson Hole du 26 au 28 août.

Quant à la raison pour laquelle les rendements continuent de baisser, Powell a attribué cela au facteur technique que “vous ne pouvez pas tout à fait expliquer”, la modération des anticipations d’inflation et la baisse des rendements réels alors que les investisseurs s’inquiètent d’un ralentissement de la croissance dû à la propagation du coronavirus ‘ variante delta.

“Nous avons vu les rendements à long terme baisser considérablement.” “Je ne pense pas qu’il y ait un réel consensus sur ce qui explique les mouvements entre la dernière réunion et cette réunion.”

Jeudi, pendant ce temps, le département du Commerce a annoncé que l’économie américaine avait progressé à un rythme décevant au deuxième trimestre, le PIB faisant état d’une augmentation de 6,5% sur une base annualisée au cours de la période d’avril à juin, légèrement mieux que le gain de 6,3% en T1 mais bien en deçà des prévisions des économistes de 8,4%.

Les demandes initiales d’assurance-chômage ont également manqué la marque avec un total de 400 000 au-dessus des 380 000 attentes.

Pendant ce temps, le Sénat américain a voté pour aller de l’avant avec un vaste ensemble d’infrastructures d’environ 1 000 milliards de dollars. Ce projet de loi comprend de nouvelles obligations de déclaration fiscale pour la cryptographie afin de financer une partie de leur investissement dans les systèmes de transport et d’alimentation.

« Malgré la popularité et la nécessité de cela, Washington n’a pas été en mesure de le faire. Cette fois, nous allons le faire », a déclaré le sénateur Rob Portman (R., Ohio).

