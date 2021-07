Bitcoin plante en dessous de 30 000 $, marché baissier ou configuration haussière ? ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Bitcoin s’est finalement écrasé en dessous de 30 000 $ pour la première fois en un mois après que l’actif numérique se soit rétabli au-dessus de ce point après le crash à 28 000 $ le mois dernier. Les niveaux de volatilité du marché sont restés faibles tandis que le prix des actifs numériques continue de souffrir. Les sentiments du marché semblent rester dans la fourchette extrême de la peur alors que les investisseurs retiennent de mettre plus d’argent dans les actifs numériques.

Bitcoin continue d’afficher des tendances baissières car, malgré tous les efforts, les taureaux n’ont pas été en mesure de tirer la pièce de sa baisse de trois mois. Briser l’emprise critique de 30 000 $ que les détenteurs ont essayé de maintenir le prix des actifs numériques. Jusqu’à présent, les indicateurs du marché continuent de montrer que l’actif numérique pourrait se diriger vers une nouvelle baisse.

Le prix de l’actif numérique a maintenant atteint le même prix que celui de la pièce au début de l’année 2021. Montrant que cette baisse pourrait se poursuivre plus bas que prévu par le marché.

La domination du marché Bitcoin continue de décliner

Bitcoin est la première crypto-monnaie et certainement la plus précieuse a toujours maintenu sa domination du marché sur les autres actifs cryptographiques du marché. La domination du marché était bien supérieure à 50 % au début de l’année, mais maintenant, ce nombre est tombé à moins de 50 % de la domination du marché pour la pièce.

Domination du marché Bitcoin à 42% | Source : Graphique de l’indice de dominance BTC de TradingView.com

L’effondrement des prix en mai a vu la domination du marché de l’actif numérique chuter alors que d’autres actifs cryptographiques ont commencé à intensifier leur jeu et à prendre plus de parts de marché. Avec des pièces comme Ethereum prenant lentement mais sûrement une part de marché beaucoup plus importante.

La domination du Bitcoin a connu une forte baisse en 2017, lorsque d’autres actifs cryptographiques ont commencé à gagner en notoriété. Rien qu’en 2017, l’actif numérique a vu sa domination du marché passer de 95% à 52%, avant de récupérer jusqu’à 70% alors que le dernier marché baissier faisait rage. Mais maintenant, le bitcoin a commencé à perdre une grande partie de cette domination, actuellement à 46% sur le marché.

Marché baissier plus probable qu’une configuration haussière

Les FUD massifs sur le marché pourraient indiquer davantage une tendance baissière qu’une configuration haussière. Il y a eu des débats sur la question de savoir si des événements tels que la répression chinoise des interdictions minières et cryptographiques ont été un bon indicateur pour le marché de la cryptographie dans son ensemble et le consensus semble être que les événements contribueront à rendre les actifs numériques encore plus précieux.

Bien que de telles choses puissent être vraies à long terme, elles semblent jusqu’à présent ne pas être bonnes à long terme. Avec les FUD, les prix ont baissé sur le marché et les graphiques continuent d’être dans le rouge.

Le prix du Bitcoin tombe en dessous de 30 000 $ | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Les investisseurs hésitant toujours à mettre de l’argent sur le marché, le prix a jusqu’à présent souffert. Bien que des institutions comme MicroStrategy de Michael Saylor continuent d’être optimistes sur le bitcoin.

Bitcoin se négocie actuellement à 29 764 $, avec une capitalisation boursière globale d’environ 557 milliards de dollars.

