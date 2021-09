Bitcoin plante et entraîne l’ensemble du marché de la cryptographie, quelle est la prochaine étape ?

Le marché de la cryptographie s’est réveillé en rouge, à la suite du crash flash de Bitcoin qui s’est produit hier.

S’il est vrai que l’objectif de 55 000 $ amassés au cours du week-end n’a pas été atteint, il était tout près. 52 920 $ était le BTC le plus élevé atteint cette semaine, et il semble qu’il faudra beaucoup de temps avant qu’il n’atteigne ce niveau.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 46 615,23 $, enregistrant une perte de 9,69% au cours des dernières 24 heures.

L’ETH s’élève à 3 415 $, après avoir chuté de 9,85% au cours des dernières 24 heures. ADA pour sa part se négocie à 2,41 $, perdant 9,04 % sur la même période.

Après plusieurs semaines de hausse constante, le marché a commencé à se corriger, ce qui nous amène à nous demander jusqu’où ira la baisse ? Le creux est-il déjà atteint ? Voyons ci-dessous.

Bitcoin entraîne l’ensemble du marché de la cryptographie vers le bas

Comme d’habitude, le crash flash génère de la négativité sur le marché, du moins à court terme.

Dans une revue de l’analyste Sashimi Nakamoto, il nous montre comment historiquement ces types de chutes sont suivis d’une extension de celles-ci. Elle veille à ce que ces types de situations soient favorisés par divers facteurs, dont la faible disponibilité des actifs dans les échanges, pour couvrir les actifs liquidés.

Revue rapide de Sashimi Nakamoto. Source : CryptoQuant.

Il est clair que la force de ce type de chutes est pertinente, et ce n’est pas une très bonne idée de se fermer à penser que le pire est passé.

Cependant, le comportement que nous observons sur le graphique journalier est assez favorable pour les taureaux, en raison du fort rejet des prix bas, du peu de détermination à franchir le support à 46 856 $, et de la défense de la moyenne mobile à 200 jours comme dynamique. soutien. .

Jusqu’à présent, il est le plus probable de voir une reprise de la tendance haussière à court terme à partir du point actuel.

Il y a aussi de bonnes chances de revisiter le support voisin à 43 858 $. La perdre ouvrira la voie à des ventes importantes, capables de trouver les alentours à 39 000 $.

Graphique quotidien des prix du Bitcoin. Source : TradingView.

La prévision à moyen/long terme reste haussière

Malgré l’incertitude à court terme, les détenteurs tiennent bon, ce qui peut être confirmé par les mesures examinées par l’analyste DecenTrade.

L’indicateur STH-SOPR est tombé en dessous de 1,0, ce qui signifie que Bitcoin est dépensé à perte, une situation similaire à ce qui s’est passé en mai 2021.

Pendant ce temps, le pourcentage des approvisionnements totaux reste supérieur à 80 %. En conclusion, ces données réunies font croire à l’analyste que la chute a été une bonne secousse.

Examen rapide de DecenTrade. Le crash de Bitcoin n’affecte pas la positivité à long terme du marché de la cryptographie. Source : CryptoQuant.

À partir du graphique hebdomadaire, un scénario positif est observé, qui suit la tendance des détenteurs à continuer d’accumuler leurs pièces dans une optique à long terme.

Après une importante correction, le prix du Bitcoin a récemment retrouvé sa tendance à moyen terme, grâce à la fabrication de plus bas de plus en plus hauts, et la rupture de résistance immédiate, ce qui génère un scénario haussier général sur le marché de la crypto.

À l’heure actuelle, le prix effectue une correction plus petite nécessaire et obtient un support au-dessus de l’EMA de 8 et de la SMA de 18 semaines.

Le rejet des prix bas nous indique que ce petit recul pourrait toucher à sa fin, s’il ne l’a pas déjà fait. Atteindre de nouveaux sommets historiques en 2021 reste un scénario assez probable.

Le crash de Bitcoin génère des pertes sur le marché de la cryptographie, mais la tendance générale reste intacte. Graphique hebdomadaire BTC vs USDT. Source : TradingView.

Ethereum a l’air encore mieux que Bitcoin, mais il existe un risque important qu’une baisse plus importante se produise

Il est normal de voir la peur se propager rapidement sur le marché, et Ethereum n’y a pas échappé. Récemment, 100 000 ETH ont été déposés sur Binance, car le prix forme un double top baissier.

Vérification rapide de la kryptonite. Source : CryptoQuant.

Malgré cela, si l’on zoome un peu, on constate qu’à moyen terme les perspectives sont encore totalement haussières. Le crash éclair du marché de la crypto provoqué par la chute du Bitcoin, peut être une bonne opportunité pour ceux qui profitent de prix discount.

Graphique hebdomadaire ETH contre USDT. Source : TradingView.

Cardano en profite pour effectuer un retrait nécessaire

Après avoir atteint des sommets historiques, c’était déjà le bon moment pour ADA de bien se retirer.

Le crash généralisé du marché de la cryptographie a été le moment opportun pour les investisseurs de Cardano de prendre des bénéfices, générant une correction allant jusqu’à 35% en quelques heures.

De même, la force dominante reste incontestablement haussière.

Graphique hebdomadaire de l’ADA par rapport à l’USDT. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont de nature informative, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport