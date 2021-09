Bitcoin plante le premier jour comme monnaie légale au Salvador

09/08/2021 à 09:47 CEST

Des manifestations de colère, des échecs technologiques et une valeur en chute libre ont marqué le premier jour où El Salvador a adopté Bitcoin comme monnaie légale. Le prix du Bitcoin est tombé à son plus bas niveau en près d’un mois mardi, passant de 52 000 $ à moins de 43 000 $ en peu de temps.

Un politicien de l’opposition a déclaré que la chute avait causé l’un des pays les plus pauvres d’Amérique latine a perdu 3 millions de dollars. Le lancement du bitcoin au Salvador était loin de ce que le président Nayib Bukele aurait envisagé lorsqu’il a commencé son expérience audacieuse. Des plates-formes comme Apple et Huawei n’offraient pas le portefeuille numérique soutenu par le gouvernement, connu sous le nom de Chivo, et les serveurs ont dû se déconnecter après avoir été incapables de suivre les inscriptions des utilisateurs. Mais, au fur et à mesure que la journée avançait, Chivo a commencé à apparaître sur plus de plateformes et a été acceptée par des entreprises comme Starbucks et McDonald’s.

Le gouvernement a même donné aux Salvadoriens 30 $ chacun en Bitcoin pour encourager leur adoption. Il a été constaté que Bitcoin pourrait économiser au pays 400 millions de dollars par an en frais de transaction sur les fonds envoyés de l’étranger.