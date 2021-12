Bitcoin plonge de 17% après le « piratage » de BitMart

06/12/2021 à 14:35 CET

Le prix du bitcoin, la crypto-monnaie de référence sur les marchés, il cède plus de 3% dans la séance de ce lundi et accumule une baisse de plus de 17% depuis vendredi dernier, après que la plateforme de trading « crypto » BitMart a reconnu qu’ils avaient été volés 150 millions de dollars (132 millions d’euros) d’actifs et a suspendu les retraits.

« Nous avons identifié une faille de sécurité à grande échelle liés à l’un de nos portefeuilles ETH actifs et à l’un de nos portefeuilles BSC actifs », a confirmé BitMart, calculant que « les pirates ont pu retirer des actifs d’une valeur d’environ 150 millions de dollars ».

La plateforme, qui essaie toujours de déterminer les méthodes possibles utilisées par les pirates pour commettre le vol, a souligné que les portefeuilles concernés « ont un petit pourcentage d’actifs dans BitMart », ajoutant que le reste des portefeuilles sur la plate-forme « sont sûrs et en bon état ».

« Nous menons un examen complet de la sécurité et publierons des mises à jour au fur et à mesure que nous progressons. Pour le moment, nous suspendons temporairement les rappels jusqu’à nouvel ordre », a-t-il annoncé.

Le prix du bitcoin s’élevait à 47 551,07 $ ce lundi, 3,66% en dessous de la clôture de dimanche et 17,2% en dessous du niveau de 57 482 $ vendredi dernier, avant l’incident BitMart.