Bitcoin plonge en dessous de 59 000 $ en tant que ratio de levier, spéculation excessive sur le signal de rallye SHIB

Tôt dans la journée, #shibainu était la principale tendance Twitter en Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde. Un porte-parole de WazirX, basé à Mumbai, l’un des plus grands échanges cryptographiques en Inde, a déclaré que SHIB avait dépassé la position de bitcoin en tant que jeton le plus échangé sur le marché de la roupie indienne, générant un volume de 489 millions de dollars.

