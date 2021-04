Bitcoin plonge sous 60000 $ – Qu’est-ce qui fait baisser le prix du BTC?

Le prix du Bitcoin (BTC) a baissé en dessous de 60000 $ le 17 avril après un fort rallye au cours de la semaine dernière en prévision de la cotation publique de Coinbase sur le Nasdaq.

Cependant, après la cotation COIN, qui est le symbole de l’action Coinbase, le marché de la crypto-monnaie a commencé à se corriger.

Tableau des prix sur 1 jour BTC / USDT (Binance). Source: TradingView.com

La cotation publique de Coinbase a attiré une attention particulière sur le marché de la crypto-monnaie. Il s’agissait de la première cotation publique d’un important échange de crypto-monnaie, entraînant une forte demande institutionnelle.

En conséquence, le marché de la crypto-monnaie s’est redressé avant la cotation, le prix BTC atteignant de nouveaux sommets historiques supérieurs à 64,00 $. Cependant, on s’attendait presque à ce que Bitcoin et Ether (ETH) baissent après coup, compte tenu de la tendance des crypto-monnaies à se vendre après un événement majeur.

Un autre facteur majeur qui a contribué à la baisse des prix a été les taux de financement relativement élevés pour le Bitcoin. Ceci, associé à une forte résistance technique de 64000 à 65000 USD, était les raisons probables pour lesquelles BTC a testé un support de 60000 USD après que le battage médiatique autour de la liste de Coinase a commencé à s’estomper.

Taux de financement Bitcoin. Source: Bybt.com

Pendant ce temps, le niveau de 60000 $ est un prix important pour Bitcoin, car il a fallu environ un mois à BTC pour sortir au-dessus.

Par conséquent, il est important pour Bitcoin de conserver la zone de 60000 $ pour maintenir la structure haussière du marché à l’approche de la semaine prochaine.

Dans le même temps, les traders de crypto-monnaie sont mitigés quant à la destination du Bitcoin avec sa nouvelle bougie hebdomadaire.

Par exemple, Cantering Clark, un négociant en dérivés de crypto-monnaie populaire, a déclaré que le marché n’était pas nécessairement haussier ni baissier, sur la base des données sur les options.

L’intérêt ouvert du marché des options Bitcoin est varié. Source: Bybt.com

Au lieu de cela, Clark a noté que la tendance du marché des options montre que Bitcoin verrait probablement des actions latérales, ce qui signifierait une consolidation à environ 60000 $. Il a écrit:

“50k et 80k frappent le contrat / notionnel le plus élevé pour $ BTC Je pense que ces écrivains seront heureux et je suis toujours du même avis que fin avril – mai commence le changement qui fait de Bitcoin un long moins favorable. Pas de cassure, juste une plage et la rotation. “