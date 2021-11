Bitcoin potentiel de hausse encore alors que l’ETH fait face à la concurrence

Source : Adobe / Daniel Prudek

Il y a encore une chance que le prix du bitcoin (BTC) augmente avant le pic du cycle du marché, ont déclaré les analystes de l’échange de crypto Kraken. Pendant ce temps, Ethereum (ETH) a bien performé récemment, mais devra faire face à une concurrence plus rude à l’avenir, ont-ils averti.

Commentant les performances historiques de Bitcoin en novembre, Kraken a déclaré qu’il s’agissait du mois le plus performant en moyenne, avec un rendement moyen de 53%. Cependant, le rapport a également averti qu’il fallait s’attendre à de la volatilité dans les deux sens, novembre étant en moyenne « sensiblement plus volatil » que les autres mois.

En élargissant la portée à l’ensemble du quatrième trimestre, Kraken a déclaré que le dernier trimestre de l’année est généralement « un trimestre favorable pour BTC », avec un rendement moyen de 119 %.

Cependant, les données sous-jacentes ont également montré qu’il existe de grandes différences entre les meilleurs quatrièmes trimestres jamais enregistrés et les pires. Par exemple, le quatrième trimestre de 2018 a affiché une baisse de 44 %, tandis que le meilleur quatrième trimestre jamais enregistré, le quatrième trimestre de 2010, a affiché un rendement spectaculaire de 385 %.

Source : Kraken Intelligence

En outre, l’échange a également révélé un indice sur notre position actuelle dans le cycle du marché du bitcoin en examinant deux indicateurs d’analyse technique populaires.

« Bien qu’on ne sache pas où et quand BTC peut atteindre un cycle de marché maximum, on peut regarder la bande supérieure de Bollinger de BTC (+/- 4,5 écarts-types) et le RSI à 1 mois pour information », indique le rapport, se référant à un rapport relatif. force. Indice.

Il a ajouté: « Historiquement, les sommets du cycle BTC ont coïncidé avec le BTC atteignant sa bande supérieure de Bollinger ET l’indice de force relative (RSI) à 1 mois atteignant une lecture de 96. »

Et bien que le rapport note que le RSI mensuel est déjà en territoire de « surachat » pour le bitcoin, il indique également que l’histoire suggère qu’il existe encore un « potentiel de hausse technique ».

Selon les données du rapport, la bande de Bollinger s’élevait à 112 000 $, tandis que le RSI atteignait 71,7, avec une lecture supérieure à 70 qui est généralement considérée comme « surachetée ».

Source : Kraken Intelligence

En termes d’ethereum, le même rapport a déclaré que la solide performance de l’ETH en octobre signifiait que l’actif avait désormais regagné la « bande 5 » d’un « arc-en-ciel de régression logarithmique » développé par la bourse.

« Au cas où l’ETH continuerait de pousser plus haut et s’abstienne de retomber dans la bande 5, le prochain grand niveau de résistance que l’ETH pourrait tester ensuite serait la bande 6 à environ 6 500 $ », indique le rapport, notant que cela impliquerait un gain de 50% par rapport à le cours de clôture d’octobre de 4 200 USD.

Cependant, à titre d’avertissement, l’équipe de renseignement de Kraken a également averti que la part de l’ETH dans la valorisation totale du marché des crypto-monnaies, la domination de l’ETH, restait « notablement inférieure » à son niveau de mai de 20,1%, qui marquait le précédent record de prix. .

« Cela nous indique que malgré le rétablissement de l’ETH à un nouveau record historique, l’ETH a une part de marché plus petite que la dernière fois et pourrait avoir une dynamique relativement plus faible par rapport à ses pairs », indique le rapport.

Source : Kraken Intelligence

Pendant ce temps, d’autres analystes avaient une vision plus positive du prix de l’ETH, avec Martha Reyes, responsable de la recherche chez le courtage d’actifs numériques. BÉQUANT , déclarant dans un commentaire envoyé par e-mail que « Ethereum sort de l’ombre du bitcoin », avec des cas d’utilisation à venir. en bref, « que ce soit DeFi, ONF, les jeux ou le métaverse ».

De plus, Reyes a également souligné les spéculations selon lesquelles Ethereum pourrait bientôt avoir un fonds négocié en bourse (ETF) adossé à des contrats à terme aux États-Unis.

Mikkel Morch, directeur général et gestion des risques du crypto hedge fund, était également plus positif sur les perspectives de l’ETH que le dernier rapport de Kraken. ARK36 , qui a déclaré que l’ETH est bien placé pour générer davantage de bénéfices maintenant que de plus en plus d’investisseurs institutionnels entrent dans l’espace des actifs numériques.

« Premièrement, alors que les investisseurs institutionnels entrent de manière plus décisive sur le marché des actifs numériques, ils chercheront à diversifier leurs portefeuilles et à investir dans des actifs au-delà du bitcoin. Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, et une avec une communauté forte et un écosystème animé, semble être son deuxième choix naturel », a déclaré Morch.

À 16h57 UTC, le BTC se négocie à 61 123 $ et presque inchangé en un jour et une semaine, tandis que l’ETH se négocie à 4 495 $ et ne change pas en un jour, alors qu’il est en hausse de près de 5% en une semaine.

____

Apprendre encore plus:

– Bakkt soutiendra Ethereum aux côtés de Bitcoin

– L’ETF australien axé sur la cryptographie atteint un niveau record, les ETF BTC et ETH au comptant attendus

D’énormes différences observées dans la valorisation de l’Ethereum des banques alors que l’ETH teste le plus haut historique

– 20 000 $ de mouvements hebdomadaires du prix Bitcoin probables cette année, selon l’auteur

– Les récits se brouillent lorsque Bitcoin et Ethereum se dirigent l’un vers l’autre

– Une autre grande banque pour commencer à offrir des services Bitcoin, Ether et Altcoin