Bitcoin pour clôturer le mois d’avril au-dessus de 90K $? Quand et où cette vague haussière culminera

Les marchés de la crypto-monnaie ont connu une vague verte monumentale cette semaine. Bitcoin et Ether ont calmement atteint de nouveaux sommets historiques grâce à la cotation directe de Coinbase et à la hard fork de Berlin. Pendant ce temps, Dogecoin mème-crypto-monnaie a explosé à plus de 400% de gains, revendiquant brièvement une place parmi les 5 meilleures crypto-monnaies par capitalisation boursière.

Malgré le battage médiatique et les mouvements du marché de cette semaine, PlanB a montré que Bitcoin n’était toujours pas aussi suracheté qu’il l’était aux sommets des cycles haussiers de 2017, 2013 et 2011. Il a calculé que si Bitcoin atteignait ces niveaux d’ici la fin d’avril, son prix dégagerait 90 000 $.

Pourtant, cette semaine explosive suscite encore de nombreuses interrogations: «Le marché a-t-il assez de vapeur pour continuer cette vague haussière?»

Le trader expérimenté et analyste de marché Eric Crown pense ainsi:

«Jusqu’à ce que je vois un renversement hebdomadaire, je n’appellerai pas un sommet. Je ne vais pas vraiment me retirer au moins des marchés au comptant pour cette période et simplement essayer de profiter de la balade.

Dans cette interview exclusive de Cointelegraph, Crown explique:

Objectifs de prix à court, moyen et long terme pour Bitcoin et EtherComment repérer un sommet du marchéPourquoi la cotation Coinbase pourrait conduire à un ETF Bitcoin américain et Bitcoin à six chiffresPourquoi DOGE a vu les gains les plus importants de toute crypto-monnaie cette semaine

