Bitcoin pour prendre une autre longueur d’avance ! Les principaux facteurs suggèrent que le prix BTC atteindra 50 000 $ cette semaine!

Après avoir oscillé dans la fourchette inférieure de 40 000 $ pour la dernière semaine de septembre, le prix du Bitcoin a finalement obtenu le coup de pouce dont il avait besoin le premier de ce mois. Le prix est passé de 43,2 k$ à 48,4 k$. En conséquence, les altcoins ont suivi ce qui suit, et la capitalisation boursière mondiale de la crypto a dépassé 2 100 milliards de dollars le même jour.

Le prix de la BTC, en revanche, est resté dans une fourchette comprise entre 47 000 et 48 000 dollars au cours des 36 dernières heures. Il est maintenant déterminé si le jeton se consolidera ou se propulsera pour la prochaine étape. Certains fondamentaux et mesures suggèrent que BTC se prépare pour le prochain grand pic.

Le prix du Bitcoin subit une correction saine ! À quoi s’attendre pour le prix BTC cette semaine?

Taux de hachage

Au cours des mois de mai et juin, le taux de hachage de Bitcoin a chuté à de nouveaux plus bas. Cependant, depuis juillet, les choses ont commencé à s’améliorer. Le graphique ci-dessous montre comment le taux de hachage a presque doublé depuis ses creux de 86 millions de TH/s.

Lorsque plus de mineurs se font concurrence pour exploiter Bitcoin, le taux de hachage augmente. Pendant de telles périodes, le prix de la pièce est généralement une incitation attrayante pour les mineurs à extraire davantage.

Même si un taux de hachage récupéré n’a aucun effet sur le prix en soi, il convient de noter que les mineurs sont généralement plus rentables pendant ces périodes.

Ruban de hachage

Le ruban de hachage est une indication à long terme qui apparaît sur le graphique Bitcoin pour signifier les macro-fonds. Dans un passé récent, ses prévisions ont été assez précises. Le signal d’achat le plus récent est apparu sur le graphique en août, lorsque le prix était d’environ 30 000 $. Par la suite, le ruban n’a cessé de monter, signalant que les mineurs sont revenus sur le réseau Bitcoin.

En août, le croisement haussier sur le ruban s’est également confirmé. La précédente fois qu’un tel écart s’était produit, le prix de la BTC avait augmenté de 230%. Le prix du Bitcoin franchirait cette fois la barre des 158 400 $ s’il connaissait une augmentation similaire.

L’évaluation à 6 chiffres susmentionnée peut sembler improbable à ce stade, mais elle ne peut pas être entièrement exclue. Il ne faut cependant pas oublier que la valeur du BTC ne changera pas du jour au lendemain. Parce qu’il a fallu quatre mois la dernière fois, une évaluation à six chiffres ne sera possible qu’en novembre et décembre de cette année.

Octobre sera-t-il un obstacle ou une bénédiction déguisée pour le prix du Bitcoin (BTC) ?

Quel est le plan d’action ici pour BTC ?

Bitcoin aura un mois positif en octobre. D’ici la fin de l’année, s’il passe, de nouveaux records auront été établis. Au moment d’écrire ces lignes, le Mayer Multiple avait montré une tendance intéressante.

Cet indicateur a été conçu pour examiner le prix du BTC par rapport à ses fluctuations antérieures. Chaque fois que les investisseurs investissent de l’argent dans Bitcoin alors que le prix est inférieur à 2,4, ils récupèrent beaucoup d’argent. La valeur de cette métrique était de 1,055 au moment de la rédaction.

Lorsque le prix du BTC s’est redressé dans le passé, l’estimation du MM était généralement supérieure à 1,5. En conséquence, il est possible que l’ascension de Bitcoin ne s’accélère qu’en octobre, l’action réelle venant ensuite.

Néanmoins, chaque fois que le prix de la BTC est tombé dans la fourchette négative dans le passé, il s’est généralement rétabli. Cependant, dans le passé, le prix a passé 1 à 2 mois dans la zone haussière avant de remonter dans la zone d’extension et de surachat.

La zone haussière est actuellement enfermée dans la fourchette de prix de 50 000 $ à 77 000 $. En conséquence, le prix du Bitcoin fluctue souvent dans cette fourchette au cours du mois d’octobre. Cependant, si d’autres macro-facteurs ne parviennent pas à soutenir le king-coin, il sera obligé de passer plus de temps dans la zone négative. En conséquence, octobre sera le mois où le sort de Bitcoin est décidé.

