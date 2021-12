Bitcoin pourra-t-il franchir la barre des 100 000 $ en 2022 ? | La technologie

Depuis trois ans, les experts n’ont de cesse de se disputer sur le moment où le bitcoin franchira la barrière psychologique des 100 000 dollars. En 2021, il a battu son record de valorisation, mais maintenant il est à nouveau en baisse, 2022 sera-t-il l’année clé ?

Bitcoin a presque doublé de valeur jusqu’à présent en 2021, avec seulement un mois avant la nouvelle année. Cependant, arriver ici a été tout un tour de montagnes russes.

Après un gros rallye l’hiver dernier, la crypto-monnaie a réduit de moitié son prix au cours de l’été, pour s’élever à 66 000 $ en octobre dernier.

Et c’est normal dans le monde des crypto-monnaies, car les prix des crypto-monnaies sont volatils, à la baisse comme à la hausse. C’est pourquoi on ne sait pas bien si 2022 est l’année où Bitcoin atteint 100 000 dollars. Mais il y a des raisons de croire :

Bitcoin est considéré comme une réserve de valeur si l’inflation persiste courant qui affecte le monde entier. L’adoption commence à se répandre entre les entreprises, les investisseurs institutionnels et les pays souverains. Adoption accrue du réseau bitcoin en tant que solution financière décentralisée (DeFi) après la mise à jour de Taproot.

Tout le monde parle de crypto-monnaies mais… apportent-elles vraiment quelque chose, au-delà de leur statut de marchandise à spéculer ? Voyons à quoi ils servent.

Avec ces trois problèmes sur la table, le bitcoin doit être la monnaie dans laquelle se réfugier si les choses tournent mal, la monnaie dans laquelle les entreprises et les particuliers commencent à offrir et à acheter des biens et des services ; et tout cela équivaut à la croissance du marché boursier.

Investir dans des crypto-monnaies de toutes sortes n’est pas pour tout le monde. Même si Bitcoin atteint 100 000 $ en 2022. Les hauts et les bas constants rendent n’importe qui nerveux, et jouer avec vos économies n’est jamais recommandé.

Chaque jour, des crypto-monnaies arrivent sur le marché avec de grandes ambitions, mais ces 5 en particulier ont un avenir vraiment prometteur.

Pour cette raison, si vous investissez sur ce marché, placez de petits paris, qui ne représentent pas un grand pourcentage de votre richesse, car tout comme ça se passe bien, ça peut très mal tourner et il ne vous restera rien.

Bref, le bitcoin suscite l’intérêt de toutes sortes de grandes organisations à travers le monde, et il est fort possible qu’il augmente en 2022. La question demeure : atteindra-t-il 100 000 $ ? Dans tous les cas, investissez prudemment.