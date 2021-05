Bitcoin pourrait atteindre 100000 $ malgré une récente séquence baissière – dit Willy Woo

Le prix du Bitcoin a fortement chuté cette semaine de près de 40%, ce qui soulève des inquiétudes quant à la fin de la course haussière sans précédent de la crypto-monnaie.

Cependant, l’analyste populaire de Bitcoin Willy Woo estime que ce n’est pas encore fait pour Bitcoin (BTC / USD), ajoutant que la crypto-monnaie la plus précieuse a encore du jus dans son Bull-Run.

Les indicateurs du marché Bitcoin indiquent toujours la positivité

Il a expliqué lors d’une interview avec le podcasteur McCormack qu’il était trop tôt pour mettre fin au boom du Bitcoin. Il a fait valoir que de nombreux indicateurs de marché indiquent une positivité des prix pour la crypto-monnaie.

Il a également évoqué d’autres problèmes liés au Bitcoin, notamment son état actuel, l’activité des prix et son réseau récent.

Il y a une énorme quantité d’activité en ligne parmi les investisseurs par rapport à l’évaluation.

Woo a ajouté qu’il n’y avait toujours aucune forme de folie en premier lieu parce que la crypto-monnaie descendait d’un niveau hautement organique.

Woo dit que le prix du Bitcoin pourrait atteindre 100000 $

En ce qui concerne l’état actuel du Bitcoin, Woo a estimé que le marché voit le développement de la moitié des dérivés du marché haussier. Le Bitcoin se négociait à un niveau record d’environ 65000 dollars en avril, selon les données de TradingView. Après un court laps de temps, la crypto-monnaie est tombée à 50000 dollars et est restée ainsi pendant un certain temps. Il a augmenté de nouveau et a atteint près de 60 000 $ avant de chuter à 30 000 $.

Cependant, Woo a déclaré que Bitcoin rebondirait, mais cela pourrait prendre un certain temps en raison du niveau de Bitcoin qui a été jeté du marché. Mais Woo estime que la santé du réseau est pleine de positivité, ce qui est une forte indication que Bitcoin n’est pas en chute libre permanente.

McCormack a posé une question à Wood: “Ce n’est donc pas la fin du marché haussier.” En réponse, Woo a répondu: “Non, pas du tout.” Woo a ajouté qu’il s’attend à ce que Bitcoin atteigne des niveaux de prix supérieurs à 100000 dollars par pièce, mais qu’il ne sait pas exactement à quelle période cela se produira.