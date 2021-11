Avez-vous mis en place votre stratégie de sortie ?

Photo Bitcoin par Karolina Grabowska de Pexels

Avec le prix ITH Bitcoin dans la médiane de 65 000 $, cette crypto-monnaie devrait augmenter au cours des deux prochains mois.

Le Bitcoin Investor Plan B a une vision optimiste de la course haussière actuelle. Il a fait plusieurs apparitions sur diverses chaînes YouTube, dont Pomp, Only the Savvy, Savvy finance et d’autres.