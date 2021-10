Bitcoin pourrait augmenter de près de 10 fois par rapport au prix actuel, prédit Cathie Wood d’ARK Invest – Voici comment

La fondatrice d’ARK Invest, Cathie Wood, a déclaré que Bitcoin (BTC) pourrait atteindre 500 000 $ si les investisseurs institutionnels adoptaient la crypto-monnaie de référence.

Bitcoin se négocie actuellement à 57 327 $, mais selon Financial Review, Wood dit que le prix pourrait augmenter de près de 10 fois si les institutions allouent seulement 5% de leurs fonds d’investissement à BTC.

Wood dit à la conférence CFA Societies of Australasie,

« J’ai connu deux périodes dans ma vie d’investisseur où ce qui semblait être de nouvelles classes d’actifs s’installaient dans des portefeuilles institutionnels. L’immobilier dans les années 70 et 80 et les marchés émergents.

Si les institutions du monde entier devaient allouer cinq pour cent de leurs portefeuilles à Bitcoin, cette allocation à elle seule, et ce n’est qu’un des nombreux cas d’utilisation, ajouterait environ 500 000 $ au prix de Bitcoin.

Wood dit que l’estimation n’a pas pris en compte les grandes entreprises déjà optimistes sur la crypto, telles que Square, MicroStrategy et Tesla, ajoutant encore plus de Bitcoin à leurs bilans.

Les commentaires de Wood font suite au récent dépôt d’ARK auprès de la SEC demandant l’approbation d’un fonds négocié en bourse (ETF) à terme Bitcoin. L’application indique que le fonds investira dans des contrats à terme Bitcoin négociés en bourse qui sont réglés en espèces en dollars américains sur le Chicago Mercantile Exchange (CME).

