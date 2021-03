Bitcoin pourrait complètement remplacer le marché FX de 5 billions de dollars en tant que devise de la couche de base, déclare Max Keizer ⋆ Crypto new media

L’évangéliste Bitcoin Max Keizer dit que BTC a le potentiel de devenir la nouvelle monnaie de base et de remplacer l’ensemble du marché des changes (FX) de 5 billions de dollars.

Dans un épisode du rapport Keizer, le vétéran de Wall Street prend note du rapport récent de Citibank qui soutient que Bitcoin a un avantage dans les paiements mondiaux en raison de sa nature décentralisée, déflationniste et sécurisée, qui sont des caractéristiques qui mettent la crypto-monnaie phare en position de devenir grand public.

Keizer souligne que les avantages de Bitcoin en tant que moyen d’échange dans les paiements mondiaux rendent déjà les banques, y compris Citibank, obsolètes.

«Cela se produit en ce moment parce que la transaction est le règlement, vous n’avez donc pas besoin de Citibank. Cela empêche Citibank. Cela rend Citibank redondant, comme toutes les banques, redondant avec Bitcoin. Je peux échanger avec vous en tant que devise et cela ne nécessite aucune banque. Cela ne nécessite pas de banque centrale. »

Alors que le rapport Citibank considère Bitcoin comme ayant évolué d’une forme de paiement à une réserve de valeur, Keizer pense que c’est l’inverse.

«Et ils l’ont un peu inversé. Ils disent que cela a commencé comme un moyen de paiement et que les gens le considèrent comme une réserve de valeur, mais en fait, cela a commencé comme une réserve de valeur, et maintenant il se transforme en moyen de paiement. C’est toute l’histoire de l’argent. Ainsi, la Citibank devrait au moins connaître l’histoire de l’argent et comment l’argent naît, mais néanmoins, un bon effort et je les félicite d’avoir au moins reconnu qu’ils sont sur le point de cesser leurs activités. »

Alors que la BTC commence à être considérée comme une couche de règlement plus neutre et meilleure, la marque Bitcoin considère la principale crypto-monnaie du monde comme quelque chose qui pourrait supplanter des milliers de milliards de dollars d’activités de change.

«Oui, il y a quoi, 5 000 milliards de dollars par jour sur le marché des changes, des devises, et cela pourrait être complètement remplacé par Bitcoin comme couche de base. Nous avons vu cela démontré maintenant acheter l’envoi de devises d’un pays à l’autre, en commençant dans une seule devise, en arrivant à destination dans cette devise locale instantanément, pratiquement sans frais. «

