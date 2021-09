Bitcoin pourrait dépasser les 100 000 $ d’ici la fin de cette année, déclare le PDG de Chainalysis

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le PDG de Chainalysis et co-fondateur de Kraken, Michael Gronager, a également parlé de l’adoption du Bitcoin au Salvador.

***

Parfois, les hauts et les bas des crypto-monnaies déconcertent même les investisseurs les plus inexpérimentés. Le PDG de Chainalysis et co-fondateur de la plateforme de trading de crypto-monnaie Kraken Michael Gronager a parlé à Bloomberg de ses perspectives positives sur le marché ainsi que de l’adoption mondiale de la crypto-monnaie au Salvador.

Il convient de noter que Chainalysis est une société d’enquête et de conformité sur les crypto-monnaies qui fournit des informations aux organismes d’application de la loi, aux régulateurs et aux entreprises mondiales, tout en luttant contre les activités illicites de crypto-monnaie. Le mois dernier, il a classé le Venezuela, la Colombie, l’Argentine et le Brésil parmi les 20 pays avec la plus forte adoption de crypto.

Dans l’interview, une question était de savoir s’il pensait que Bitcoin pourrait dépasser les 100 000 dollars avant la fin de l’année, ce à quoi Gronager a répondu :

« Je pense que nous sommes toujours dans le marché haussier. Je pense que nous pouvons voir plus de 100 000 d’ici la fin de l’année, donc je serais optimiste à ce sujet aussi. A long terme, je dirais sans doute que la lune est la limite, mais on peut aussi aller plus loin ».

Marché haussier

Le PDG de Chainalysis souligne en outre que la plupart des crypto-monnaies, telles que Bitcoin et Ethereum, qui sont considérées comme plus stables, sont en une trajectoire ascendante constante Et parfois, ils peuvent augmenter plus rapidement que les autres crypto-monnaies.

Il pense également que beaucoup de choses intéressantes se déroulent, et Gronager pense que nous sommes toujours dans un marché haussier.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui poussait actuellement le prix du marché, Gronager a répondu, se référant spécifiquement à Ether :

«Nous avons vu de plus grands changements de plate-forme sur Ethereum. Le réseau s’est stabilisé et s’est amélioré de diverses manières, donc je pense que cela a facilité une plus grande confiance dans Ethereum dans son ensemble. En plus de cela, nous avons vu la tendance DeFi qui n’a cessé de croître, et qui a suscité un intérêt croissant pour Ethereum, et Ethereum entraîne avec elle de nombreuses autres crypto-monnaies. “

À propos du Bitcoin au Salvador

Comme Chainalysis a fait beaucoup de recherches sur l’Amérique latine, Bloomberg l’a interrogé sur la loi Bitcoin d’El Salvador et toute la controverse qu’elle a eue dans ce pays, ce qui a conduit le gouvernement à chercher des moyens d’expliquer aux gens tous les avantages qu’il en tirera. apporter de la crypto-monnaie aux consommateurs, aux commerçants et aux destinataires des envois de fonds de l’étranger.

À cet égard, Gronager pense que ce sont des réponses typiques de l’opposition d’un pays et, par conséquent, il ne s’en préoccupe pas trop :

“Beaucoup de gens dans le pays ne savaient même pas ce qu’est le Bitcoin, et ils disent” Je veux mes dollars “, je veux ce à quoi je suis habitué, etc. Ensuite, nous verrons que s’ils peuvent télécharger le portefeuille du gouvernement et commencer à l’utiliser, ils se rendront compte que c’est en fait tout aussi simple, voire plus simple, que ce à quoi ils sont habitués. »

Vous pouvez regarder la vidéo de l’interview de Bloomberg ici :

Sources : Bloomberg et Finbold

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash