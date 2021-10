Bitcoin pourrait devenir la monnaie de réserve mondiale, selon le sénateur

Lors d’un entretien avec Axios, le sénateur Rand Paul a déclaré que Bitcoin (BTC) pourrait devenir la monnaie de réserve mondiale à l’avenir ; d’autant plus que les gens perdent confiance dans le gouvernement.

Tout indique un avenir radieux pour Bitcoin

Le leader de la crypto a été créé à la suite d’une situation où un groupe de personnes a perdu confiance dans la capacité du gouvernement à garantir la sécurité de leurs finances. Et depuis lors, le nombre de personnes qui se méfient des monnaies fiduciaires a considérablement augmenté.

Ainsi, ce week-end, Axios a interviewé le sénateur Rand Paul sur l’avenir du Bitcoin et de la monnaie fiduciaire aux États-Unis.

C’est ainsi que Paul raconte qu’un jour il a commencé à se demander si le Bitcoin pouvait ou non devenir la monnaie de réserve mondiale. D’autant plus « que de plus en plus de gens perdent confiance dans le gouvernement ».

En fait, un sondage Gallup a été publié en septembre, qui a révélé que la confiance des Américains dans le gouvernement reste considérablement faible. Cependant, personne ne peut prétendre qu’il existe un lien entre la confiance dans le gouvernement et l’intérêt pour les crypto-monnaies.

Un aspect très important est que Paul appartient à la communauté crypto depuis 2016, date à laquelle il a prétendu accepter les dons de Bitcoin pour sa campagne.

Un avis qui divise

Ainsi, l’avis du sénateur sur l’avenir du Bitcoin continue d’être un sujet largement débattu, tant dans le monde traditionnel que dans la communauté crypto.

En particulier, il existe des opinions divergentes sur la question de savoir si les cryptos comme Bitcoin devraient être des moyens d’échange alternatifs ou une autre forme d’investissement.

Autrement dit, il est difficile de savoir si Bitcoin atteindra un tel niveau d’adoption qu’il deviendra la réserve mondiale. Cependant, une chose que nous pouvons assurer, c’est qu’au fil du temps, Bitcoin gagne du terrain dans le monde en tant que forme d’investissement à long terme.

Et, pour preuve, nous avons rapporté dans CryptoTrend les nouvelles adoptions de Bitcoin. Par exemple, Walmart a récemment commencé à offrir la possibilité d’acheter du Bitcoin dans ses magasins physiques.

Pensez-vous que Bitcoin se positionne comme une monnaie de réserve mondiale ? Nous voulons connaître votre opinion!

