Bitcoin pourrait devenir plus précieux que l’or ; Goldman Sachs dit que cette crypto pourrait atteindre 100 000 $

Bitcoin retirera des parts de marché à l’or en 2022 à mesure que les actifs numériques seront plus largement adoptés, a déclaré l’analyste de Goldman Sachs, Zach Pandl, dans une note de recherche aux clients.

Citant la capitalisation boursière de 700 milliards de dollars du bitcoin, contre environ 2 600 milliards de dollars d’or détenu en tant qu’investissement, Goldman Sachs a déclaré que la crypto-monnaie détient actuellement une part de 20% du marché de la « réserve de valeur ».

Bitcoin deviendra « très probablement » une proportion plus importante au fil du temps, a déclaré Goldman Sachs, dans une liste de prévisions 2022.

Dans un scénario hypothétique dans lequel le bitcoin s’emparerait de 50% des parts de ce marché, son prix atteindrait un peu plus de 100 000 $, selon la note.

Bitcoin s’échangeait autour de 46 073 $ mercredi, après avoir eu du mal à réaliser des gains après avoir fortement chuté début décembre. En novembre, il avait atteint un sommet historique de 69 000 $.

« Bitcoin peut avoir des applications au-delà d’une simple » réserve de valeur « – et les marchés d’actifs numériques sont beaucoup plus gros que Bitcoin- mais nous pensons que comparer sa capitalisation boursière à l’or peut aider à définir des paramètres sur des résultats plausibles pour les rendements Bitcoin », a écrit Pandl.

Le terme « réserve de valeur » décrit généralement des actifs qui peuvent conserver leur valeur dans le temps sans se déprécier, comme les métaux précieux ou certaines devises.

Goldman Sachs a redémarré son bureau de négociation de crypto-monnaie en 2021.

