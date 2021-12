Bitcoin pourrait encore nous donner de bonnes nouvelles avant Noël

Le marché de la cryptographie continue d’être en difficulté, car BTC continue d’injecter de la peur et de l’incertitude. Bitcoin va-t-il continuer à baisser ou est-il possible qu’il reprenne avant Noël ?Découvrez-le dans cet article.

La valeur du Bitcoin au moment d’écrire ces lignes est de 47 147,91 $, accumulant un gain de 0,94% au cours des dernières 24 heures, tout en maintenant une perte de 6,56% au cours des 7 derniers jours.

Les actions de Bitcoin continuent de baisser à l’approche de Noël

Le nombre de pièces Bitcoin sur les bourses diminue de plus en plus, en raison des retraits continus des investisseurs qui profitent des prix bas pour en accumuler davantage.

Le prix n’a pas encore réagi à la hausse avec détermination, malgré la pénurie croissante.

Cependant, la chute s’essouffle régulièrement. Les taureaux pourraient en profiter pour reprendre rapidement le contrôle.

BTC se réserve sur les échanges. Source : Crypto Quant.

Le prix BTC est enfermé dans un coin

Dans le graphique journalier Bitcoin vs Tether, nous voyons comment les ours ont perdu de leur force ces derniers jours.

Ce comportement dessine un coin descendant assez clair. Ce graphique annonce généralement un changement de tendance à venir, lorsqu’il s’appuie sur un support majeur, comme c’est actuellement le cas avec BTC.

Il semble assez probable que nous soyons sur le point d’assister à une remontée du prix du Bitcoin, peut-être avant Noël. Briser la résistance à 48 864 $ sera une bonne confirmation qu’un saut haussier pertinent suivra.

Il existe toujours un biais baissier dominant à court terme, nous ne pouvons donc pas exclure un scénario dans lequel le prix brise le coin au plus bas et recherche des niveaux plus bas, peut-être près de 42 000 $.

Bitcoin pourrait annoncer de bonnes nouvelles avant Noël. Graphique journalier BTC vs USDT. Source : TradingView.

La force haussière est dominante

Lorsque nous effectuons un zoom arrière et passons au graphique hebdomadaire, nous voyons que BTC effectue simplement une correction, après une forte dynamique haussière qui a poussé le prix vers un sommet de 69 000 $.

Maintenant, avec le rejet du support de près de 43 000 $, il semble que Bitcoin pourrait voir des gains avant Noël. A partir de ce laps de temps, nous voyons que la résistance à franchir est à 50 000 $.

Il existe toujours un risque important que les pertes se propagent davantage ; mais cela ne devrait pas être trop inquiétant tant que le support à 43 000 $ se maintient.

