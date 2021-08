Bitcoin pourrait entrer dans la prochaine phase de marché baissier, avertit le commerçant qui a appelé l’effondrement de BTC en mai Crypto new media

Un éminent analyste et commerçant de crypto qui a appelé le crash de Bitcoin en mai a déclaré que BTC pourrait être sur le point d’entrer dans la prochaine phase de son marché baissier.

Le stratège cryptographique pseudonyme, connu dans l’industrie sous le nom de Dave the Wave, dit à ses 71 900 abonnés sur Twitter qu’il voit une correction importante de Bitcoin à l’horizon.

« Le temps Fibonacci [drawn from the start] permet une quantité de temps proportionnelle pour la correction comparable à la pointe parabolique. Un autre mouvement de près de l’ampleur du précédent verrait le prix dans la fourchette basse de 20 000 $. Bien que pas certain, certainement concevable.

Selon le graphique du trader, Bitcoin semble refléter son action sur les prix de décembre 2020 à mai 2021, où le BTC est passé de 20 000 $ à plus de 60 000 $ – avant d’amorcer une correction de 50 % à 30 000 $. Dave the Wave dit qu’une correction similaire pourrait ramener Bitcoin à 20 000 $ avant la fin de l’année.

Malgré la force récente de Bitcoin, Dave the Wave dit que BTC reste dans une tendance baissière car il continue de se négocier en dessous d’une résistance diagonale à long terme.

« Le graphique mensuel n’a pas encore clôturé au-dessus de la ligne de résistance tracée depuis quelques mois maintenant. simples.

Bien que Dave the Wave appelle à une autre correction de Bitcoin, son collègue analyste de cryptographie PlanB voit BTC atteindre 63 000 $ dans les mois à venir dans son pire des cas.

« Septembre 43 000 $ plancher/le pire des cas n’est pas une faute de frappe. Le petit creux est causé par les données. Cependant, il s’agit d’une estimation du pire des cas. Mon cas de base est, bien sûr, l’estimation S2F. De plus, le pire des cas/plancher d’octobre à 63 000 $ est à nouveau plus conforme. Donc, septembre n’est qu’un coup de données. Pas d’inquiétudes à avoir.”

PlanB s’appuie sur son modèle stock-flux populaire, qui prédit le prix en mesurant l’offre existante par rapport au taux de production.

