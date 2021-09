Bitcoin pourrait être à l’abri de la crise boursière mondiale, voici pourquoi – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

in

Le manque d’intégration de Bitcoin avec la finance traditionnelle et son incapacité à être principalement vendu pour couvrir les pertes financières signifient que le prix pourrait ne pas « s’effondrer » en cas d’effondrement du marché boursier mondial.

L’une des raisons de la volatilité de BTC, les oscillations massives des prix qui se produisent régulièrement, est la divergence de ses cas d’utilisation. Certains experts le perçoivent comme de l’« or numérique », une réserve de valeur (SoV) principalement rare et parfaite. D’autres pensent que Bitcoin est un projet technologique ou un type de logiciel avec un réseau correspondant.

Pour sa part, l’adoption d’El Salvador comme monnaie légale pourrait sous-tendre la fonctionnalité de moyen d’échange (MoE) offerte par le réseau Lightning. La solution de mise à l’échelle de couche 2 prend en charge des transferts instantanés et incroyablement bon marché, même si elle nécessite des transactions régulières en chaîne pour sortir ou entrer dans ce réseau parallèle.

Alors que ces récits sur le bitcoin continuent d’évoluer au fil du temps, la corrélation de Bitcoin avec les actifs traditionnels évolue également. Par exemple, il y a eu des périodes prolongées de forte corrélation avec l’or.

Bitcoin vs or (métal précieux) en 2021. Source : TradingView

Le crash majeur de mars 2021 a été dévastateur pour presque toutes les classes d’actifs, mais le schéma de reprise qui a suivi les six ou sept mois qui ont suivi était presque identique pour Bitcoin et l’or. Fait intéressant, le mouvement inverse s’est produit en 2021, affichant une corrélation inverse entre les deux actifs.

Bitcoin est-il un proxy boursier technologique?

D’un autre côté, Bitcoin a commencé à imiter le marché boursier de Hong Kong, tel qu’il était mesuré par l’indice Hang Seng (HSI). Parmi les principaux constituants figurent Alibaba, Tencent et Meituan, qui sont des entreprises technologiques asiatiques d’un milliard de dollars.

Bitcoin vs. indice Hang Seng (actions). Source : TradingView

Le changement de perspective des investisseurs, du suivi du prix de l’or aux actions technologiques, ne soulève qu’une question de savoir si BTC succombera au mouvement de baisse de Hang Seng observé au cours des 90 derniers jours. Cela a-t-il un sens de se découpler maintenant ? Si tel est le cas, le bitcoin continuera-t-il à agir comme un refuge au milieu d’une correction générale ?

Le 14 septembre, le deuxième promoteur immobilier de Chine, Evergrande Group, a déclaré qu’une baisse considérable des ventes avait contraint l’entreprise à reporter les paiements sur sa dette. Cette société a un passif de plus de 300 milliards de dollars qui pourrait avoir un impact considérable sur le marché au sens large, selon les experts et les analystes.

En août 2021, les ventes au détail de la Chine ont déçu à environ 2,5% par rapport à l’année précédente, où les investisseurs s’attendaient à un taux de croissance de 7%. La croissance et l’économie ont été fortement affectées en 2021 par la réaction des gouvernements à l’épidémie de Covid-19.

Néanmoins, il faut considérer que les Banques Centrales les plus influentes pratiquent des taux d’intérêt proches de zéro voire négatifs depuis le premier trimestre de l’année dernière. Par conséquent, si l’économie ne parvient pas à prendre un élan substantiel au milieu des multiples plans de relance de plusieurs milliers de milliards de dollars, il n’y a pas grand-chose à faire pour empêcher une correction généralisée des marchés boursiers et d’éventuelles pertes sur les marchés de la dette.

Le problème est le suivant : la BTC a peut-être 12 ans, mais elle n’a jamais connu de crise économique considérable, du moins rien qui mette en danger les marchés mondiaux de la dette de 250 000 milliards de dollars. Par conséquent, toute analyse ou estimation peut produire une évaluation crédible.

Bitcoin pourrait être moins affecté par l’effondrement du marché

Néanmoins, la crypto phare a un avantage sur les marchés traditionnels comme les actions, l’immobilier commercial et les obligations. Les prêteurs peuvent saisir les actifs en cas de défaut de paiement des clients, ce qui ajoute une pression supplémentaire puisque la banque ou l’institution financière n’a aucun intérêt à les conserver.

D’un autre côté, en général, les cryptos et les bitcoins ne peuvent pas être utilisés comme garantie.

Concernant les liquidations à terme de bitcoins d’un milliard de dollars sur les marchés dérivés, ce ne sont que des instruments synthétiques. Sans aucun doute, les événements affecteront le prix, mais finalement, le bitcoin effectif reste à l’échange des dérivés. Il passe principalement du solde long (acheteur) au compte court (vendeur).

Jusqu’à ce que BTC soit entièrement ancré sur les marchés financiers et accepté comme garantie et dépôts, le risque systémique à moyen terme pour la crypto est plus faible par rapport au marché traditionnel.