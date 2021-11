Bitcoin pourrait exploser bientôt alors que les bandes de Bollinger continuent de rétrécir

Bitcoin (BTC) a franchi une nouvelle étape en atteignant le niveau de 66 900 $ le 20 octobre, un scénario jamais vu au cours de son parcours de douze ans. Cependant, la principale crypto-monnaie a oscillé entre 60 000 $ et 63 000 $ depuis lors.

BTC a baissé de 2,29% pour atteindre 61 648 $ lors des échanges intrajournaliers, selon CoinMarketCap.

L’analyste de la chaîne Matthew Hyland pense que cela pourrait être le calme avant la tempête, car les bandes de Bollinger (BB) sont tombées à des niveaux vus pour la dernière fois en octobre 2020, alors que le prix était de 10 000 $. Il expliqua:

«Les bandes Bitcoin Bollinger poussent maintenant Bitcoin, le plus qu’elles ont depuis octobre 2020, lorsque Bitcoin était dans la fourchette des 10 000 $. L’indicateur de largeur montre la mesure, ce qui montre qu’elle est la plus basse depuis plus d’un an. Un coup explosif comme l’an dernier arrive ! «