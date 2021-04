Bitcoin pourrait faire dérailler les objectifs de la Chine en matière de changement climatique

04/08/2021 à 09:38 CEST

L’extraction de Bitcoin en Chine est si intensive en carbone que pourrait menacer les objectifs de réduction des émissions du pays, selon de nouvelles recherches. La Chine veut que ses émissions atteignent un sommet en 2030 et prévoit d’être neutre en carbone d’ici 2060.

L’empreinte carbone de la crypto-monnaie est aussi importante que l’une des dix plus grandes villes de Chine, selon l’étude. La Chine représente plus de 75% de l’exploitation minière de bitcoins dans le mondeles chercheurs ont dit. L’étude a été rédigée par des universitaires de l’Université de l’Académie chinoise des sciences, de l’Université Tsinghua, de l’Université Cornell et de l’Université de Surrey. Il a été publié par la revue Nature Communications.

« Sans interventions appropriées et politiques réalisables, le fonctionnement intensif de la blockchain Bitcoin en Chine peut devenir rapidement une menace qui pourrait saper l’effort de réduction des émissions réalisé dans le pays », a-t-il averti. Certaines zones rurales de Chine sont populaires auprès des mineurs de bitcoins, principalement en raison des prix de l’électricité moins chers et des terrains non aménagés pour abriter les serveurs.