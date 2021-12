Bitcoin pourrait-il bénéficier d’un rassemblement du père Noël ?

La personnalité de CNBC, Jim Cramer, a avancé la possibilité d’un soi-disant « rassemblement du Père Noël » sur le marché boursier. Mais cette tendance liée aux vacances pourrait-elle avoir un impact sur le Bitcoin et les crypto-monnaies ?

L’animateur de Mad Money demande un « Rassemblement du Père Noël »

Bitcoin a pris un coup, nettement inférieur à ce que la plupart de ses bailleurs de fonds pensaient qu’il fermerait pour l’année. Le modèle stock-to-flow prévoyait entre 100 000 $ et 288 000 $ par pièce, mais au lieu de cela, la crypto-monnaie la plus élevée par capitalisation boursière est inférieure à 50 000 $ ou environ la moitié du plus bas des deux objectifs.

Mais l’année n’est pas encore terminée et un possible récit de rallye du Père Noël se répand lentement dans le monde des actions. L’animateur de CNBC Mad Money, Jim Cramer, donne à l’idée une grande presse. Tout d’abord, il a tweeté expliquant qu’aujourd’hui est le jour où il commencerait normalement.

Historiquement, c’est aujourd’hui le jour où commence le rassemblement du Père Noël. Cela a fonctionné même pendant 2007-2009. Difficile donc de douter… – Jim Cramer (@jimcramer) 21 décembre 2021

Chez Squawk Box, Cramer a révélé plus tard que si « vous faisiez vos achats aujourd’hui et ne teniez que six jours, vous gagriez de l’argent presque chaque année ».

Selon Investopedia, un rallye du Père Noël « décrit une augmentation soutenue du marché boursier qui se produit de la dernière semaine de décembre aux deux premiers jours de bourse de janvier ».

Les statistiques montrent qu’il existe une probabilité nettement plus élevée d’une forte performance au cours de ces dates clés sur la base du S&P 500. De tels rassemblements sont motivés par le commerce de détail et se produisent pour un certain nombre de raisons, notamment :

Engouement accru des investisseurs pendant les vacances Un environnement de faible volume en raison des vacances et des vacances. Les vendeurs à découvert plus sophistiqués sont en vacances La fin de la perception des pertes fiscales par les investisseurs institutionnels ou fortunés

Mais ce phénomène fonctionne-t-il pour le Bitcoin et les crypto-monnaies ?

Ho ho, de combien la crypto pourrait-elle augmenter ? | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Bitcoin augmentera-t-il ce Noël à la nouvelle année?

En regardant les statistiques passées liées à l’action des prix du Bitcoin entre la dernière semaine de décembre et les deux premiers jours de bourse de janvier, les données montrent qu’il y a une probabilité plus faible d’un rallye du Père Noël dans les crypto-monnaies que dans les actions. .

Quatre années seulement au cours de cette période ont été positives pour Bitcoin, la plus récente étant l’année dernière. Avec beaucoup moins de données disponibles que sur le S&P 500, tout est possible en matière d’actifs numériques spéculatifs.

D’autres données saisonnières liées à ce même jour pourraient être plus rentables. Aujourd’hui, c’est aussi le solstice d’hiver, qui dans le passé a été très proche d’un sommet, d’un creux ou d’une rupture par rapport à son sommet historique.

Le solstice d’hiver et Fibonacci | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Puisque ce solstice d’hiver n’a pas réussi à produire le pic d’un rallye, il pourrait, comme il l’a fait dans le passé, mettre un creux à court terme qui court jusqu’au prochain équinoxe. Et cela peut commencer par un rassemblement du Père Noël.

Les crypto-monnaies sont remarquablement faibles en volume par rapport à d’autres marchés, en particulier pendant les vacances. La présence d’une récupération des pertes fiscales institutionnelles et de positions de couverture à découvert plus avancées aurait pu maintenir le prix du Bitcoin à un niveau bas au cours du mois de décembre, mais avec cela à l’écart, le commerce de détail pourrait faire grimper les prix à court terme. .

Cependant, selon la personne qui a mentionné pour la première fois un rassemblement du Père Noël dans le Stock Trader Almanac en 1972, Yale Hirsch, ce n’est pas le rassemblement lui-même qui est important. C’est ce qui vient l’année suivante qui compte.

« Ce qui est important, ce n’est pas de capturer ce petit rallye, mais de l’utiliser comme une indication de ce qui pourrait se passer l’année prochaine », a-t-il déclaré, le qualifiant d' »indicateur précoce pour l’année prochaine ».

Le père de Hirsch a même trouvé une phrase pour l’aider à se souvenir : « Si le Père Noël n’appelle pas, les ours peuvent venir à Broad and Wall.

