Bitcoin pourrait-il suivre le rallye parabolique de Gold dans les années 1970 ? Fidelity Macro Strategist compare BTC à Precious Metal Crypto new media

Jurien Timmer, directeur macro mondial du géant financier Fidelity, affirme que Bitcoin pourrait suivre les traces de l’or dans les années 1970.

Timmer dit à ses 61 400 abonnés sur Twitter que Bitcoin est une « classe d’actifs en herbe », pleine de potentiel, tout comme l’or l’était il y a 50 ans. Timmer explique que durant les années 70, le métal jaune a traversé une phase turbulente.

“Même s’il s’agissait d’une matière première connue, l’or était extrêmement volatil sur la voie d’un rendement 20x et a subi de fortes baisses assez régulièrement.”

En regardant Bitcoin, Timmer dit que la principale crypto-monnaie a plus d’avantages que l’or dans les années 1970 en raison de la rareté prouvable de BTC et des effets de réseau. Cependant, le stratège macro mondial de Fidelity souligne que le potentiel de hausse de Bitcoin s’accompagne de pertes plus importantes.

Timmer retrace l’évolution des prix de Bitcoin au cours des deux dernières années et la compare à la hausse de la valeur de l’or il y a cinq décennies.

« Ci-dessous, je montre Bitcoin depuis son plus bas de 2019 par rapport à l’or dans les années 70. Les analogues de prix sont très subjectifs, mais il est clair que la découverte du prix de l’or était très volatile, un peu comme le Bitcoin aujourd’hui. Par cette mesure, la baisse actuelle de 50% de Bitcoin pourrait être considérée comme un obstacle sur la route. »

Source : Jurien Timmer/Twitter

L’exécutif de Fidelity dévoile également ses modèles d’offre et de demande BTC, qui, selon lui, suggèrent que le cycle actuel de boom Bitcoin a plus de gaz dans le réservoir.

«Au risque de choisir, le timing du graphique ci-dessus correspond à mes modèles d’offre/demande ci-dessous. Les deux graphiques suggèrent que Bitcoin n’en a pas fini avec sa phase haussière actuelle.

Source : Jurien Timmer/Twitter

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/fotofactory