Bitcoin pourrait-il vraiment aller aussi haut?

Une chose intéressante à propos des crypto-monnaies… elles se négocient 24h / 24 et 7j / 7.

Source: Shutterstock

Une mauvaise chose à propos des crypto-monnaies… ils négocient 24h / 24 et 7j / 7.

Je plaisante, en quelque sorte. Il y a du vrai là-dedans.

Lorsque les cryptos volent, c’est amusant de les regarder – et le solde de votre compte – augmenter le soir et le week-end.

En revanche, lorsque les prix baissent, cela enlève le plaisir… mais pas le potentiel à long terme.

C’est ce que nous avons vu cette semaine, quand Bitcoin (CCC:BTC-USD) a chuté de cinq jours consécutifs de vendredi dernier à mardi. Il a plongé de 30% de haut en bas, et comme vous vous en doutez, les gros titres criaient de tristesse et de malheur.

La bulle Bitcoin éclate. Pourquoi on ne sait pas où s’arrête la vente.

Deutsche Bank dit que le bitcoin est passé de “ tendance à collant ”.

Et…

Cathie Wood, d’Ark Investment, déclare que le Bitcoin atteindra 500000 $

Attends quoi?

J’ai beaucoup de respect pour Cathie Wood et elle ARK Investir des produits. Je pense qu’elle fait beaucoup de bon travail et de recherches sur les tendances de l’hyper croissance et les entreprises du futur.

Mais wow. Bitcoin à 500K $ est une cible massive. C’est plus de 1 200% au-dessus des prix actuels!

Et si cela se produit, les lecteurs réguliers savent que je m’attendrais à ce que certains altcoins gagnent encore plus d’argent.

Est-ce même réaliste?

C’est ambitieux, c’est sûr. Mais je pense que c’est possible. Pour l’instant, cependant, je m’en tiendrai à 100000 dollars Bitcoin, ce que je dis depuis un certain temps dans les cartes.

J’ai ciblé six chiffres lorsque Bitcoin a échangé environ 10 000 $ l’automne dernier … puis à nouveau à 20 000 $, 30 000 $, 40 000 $, 50 000 $ et 60 000 $. Et maintenant ici encore à 40 000 $.

Pourtant, Cathie Wood a tout à fait raison dans sa réflexion à long terme.

Elle a déclaré à juste titre dans une interview à Bloomberg que les préoccupations environnementales autour de l’exploitation minière de Bitcoin ont poussé certaines personnes à prendre du recul, notamment Tesla (NASDAQ:TSLA) fondateur Elon Musk. Mais elle a également souligné que les mineurs de Bitcoin utilisent déjà des énergies renouvelables et de l’énergie hydroélectrique.

La plupart des Bitcoins sont extraits en Chine (environ 75%) et les énergies renouvelables sont désormais utilisées plus de la moitié du temps. Elle s’attend également à ce que des sources comme l’éolien et le solaire soient mieux intégrées au réseau électrique, ce qui rendrait l’exploitation minière de Bitcoin plus respectueuse de l’environnement.

J’ai été particulièrement intrigué par son observation selon laquelle cette dernière baisse du Bitcoin augmente les chances d’un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin aux États-Unis. «Les chances augmentent maintenant que nous avons eu cette correction», a-t-elle déclaré.

Ce serait un énorme catalyseur et un autre grand pas en avant dans le grand réveil de la crypto.

Je n’ai aucun doute que la demande serait là. C’est pourquoi diverses entreprises ont tenté de lancer un ETF Bitcoin basé aux États-Unis depuis huit ans maintenant. Les pionniers de l’industrie Cameron et Tyler Winklevoss ont essayé en 2013. Ils ont essayé à nouveau en 2018.

En août 2018, la Securities and Exchange Commission (SEC) a rejeté neuf propositions d’ETF bitcoin… en un jour!

La ligne de parti de la SEC a été préoccupée par la volatilité, la manipulation et une surveillance appropriée. Je pense que c’est idiot. Le gouvernement ne veut tout simplement pas s’impliquer dans quelque chose qu’il ne comprend pas.

Mais ça change.

Plus tôt cette année, le Canada a approuvé le premier FNB Bitcoin nord-américain, exerçant une pression sur les régulateurs américains pour qu’ils rattrapent la réalité. Au moins huit entreprises ont des applications dans la SEC pour lancer des ETF cryptographiques.

Nous avons besoin de régulateurs qui comprennent la technologie blockchain sur laquelle reposent les crypto-monnaies et son potentiel pour améliorer de nombreux domaines de notre vie. Nous avons besoin qu’ils n’aient pas seulement entendu parler de la blockchain, mais qu’ils en possèdent une compréhension approfondie et sa valeur.

Le nouveau président de la SEC, Gary Gensler, donne des raisons d’être optimiste. Il était professeur au MIT qui a enseigné un cours sur la blockchain, il comprend donc clairement la technologie et ses applications. La pire chose que nous voulons à ce stade est que toute réglementation écrase le potentiel de la blockchain … et l’opportunité énorme pour les investisseurs intelligents dans les meilleurs altcoins.

Les cryptos et la blockchain vont tout changer. La façon dont vous achetez des biens et services courants… achetez une maison… payez vos impôts… même comment vous commandez une pizza.

Cette transformation est déjà en cours, c’est pourquoi Bitcoin a explosé à des niveaux records plus tôt cette année. Mon ami Charlie Shrem et moi pensons que c’était l’un des événements les plus importants dans le secteur de la crypto-monnaie depuis que le bitcoin a tout commencé en 2009. Et Charlie était là pratiquement au début.

L’action a démontré que Bitcoin et ses petits pairs – les altcoins qui ont un potentiel encore plus grand – sont là pour rester.

Le changement véritablement sismique se produit alors que les entreprises, les consommateurs, les gros investisseurs et même le gouvernement et les régulateurs se rendent compte de ce qui se passe. Bitcoin et altcoins ne peuvent plus être ignorés par les grandes entreprises.

Nous avons vu des gestionnaires de fonds, des fonds spéculatifs, de grandes institutions et même des sociétés cotées en bourse se tourner vers les crypto-monnaies et la technologie blockchain sur laquelle ils fonctionnent.

Ces gros sous se rendent compte que s’ils n’adoptent pas de plan, ils seront laissés pour compte.

Il en va de même pour les investisseurs avisés. Ne pas investir dans les crypto-monnaies et la blockchain aujourd’hui reviendrait à ne pas investir dans l’avènement d’Internet.

Il est maintenant temps d’être à l’avant-garde de la prochaine grande révolution technologique qui se propage dans le courant dominant dans les années folles.

A la date de publication, Matthew McCall ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

