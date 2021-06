Bitcoin pourrait obtenir plus de volatilité d’ici la fin du week-end, révèle un analyste de marché

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Bitcoin (BTC) a augmenté de 8,06% au cours des dernières 24 heures pour s’échanger à 37 359 $ lors des transactions, selon CoinMarketCap. La principale crypto-monnaie a récemment connu un krach boursier, faisant passer son prix d’un sommet de 64,8 000 $ à un creux de 30 000 $.

L’analyste de marché Lark Davis a estimé que Bitcoin pourrait être plus volatil à la fin de la semaine en tant que formatage d’un motif en triangle, ce qui implique que le prix évolue dans une fourchette de plus en plus étroite au fil du temps et fournit un échantillon visuel d’une bataille entre ours. et taureaux.

Il expliqua:

« Le bitcoin forme un petit triangle savoureux au quotidien. Attendez-vous à de la volatilité pour le week-end.”

Un récent sondage de Dilution-proof a indiqué que les répondants étaient très optimistes quant aux perspectives de Bitcoin pour l’année à venir. Le fournisseur de données cryptographiques a noté :

« Résultats assez clairs de l’enquête : les répondants ont pour la plupart un sentiment de marché du Bitcoin neutre à légèrement haussier sur une période hebdomadaire à mensuelle, mais restent clairement (très) optimistes quant à leurs perspectives pour l’année à venir.”

De nombreux acheteurs ont acheté à 35 000 $

Selon l’analyste en ligne William Clemente III, de nombreux acheteurs à 35 000 $ auraient pu faire monter le prix du Bitcoin.

Cette zone a également servi de résistance notable, a expliqué l’analyste de marché CryptoHamster.

« Le bitcoin brise la résistance maintenant. On croise les doigts pour qu’il s’agisse d’une vraie rupture.”

Clemente a récemment révélé que le prix du BTC devrait continuer à augmenter à long terme car 76,7 % du Bitcoin était soit illiquide, soit entre de bonnes mains. En outre, les adresses BTC avec 100 à 10 000 pièces ont accumulé près de 30 000 BTC supplémentaires la semaine dernière.

Les mains fortes font référence aux investisseurs qui achètent du Bitcoin à des fins de rétention plutôt que de spéculation.

Il reste donc à voir si la cassure au-dessus de 35 000 $ est vraie ou fausse car si c’est cette dernière, une chute en dessous de ce niveau sera inévitable.

Source de l’image : Shutterstock