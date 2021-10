Bitcoin pousse vers le haut après le plongeon du week-end

Bitcoin remontait lundi après avoir connu une baisse des prix en dessous de 60 000 $ au cours du week-end, en baisse par rapport au sommet historique de près de 67 000 $ atteint la semaine dernière.

Au moment de mettre sous presse, la crypto-monnaie était en hausse de 4% au cours des dernières 24 heures, s’échangeant autour de 62 900 $.

La baisse des taux de financement est l’indicateur le plus notable observé ce week-end, selon Matthew Dibb, directeur de l’exploitation chez Stack Funds.

« C’est extrêmement haussier étant donné où nous en sommes », a déclaré Dibb.

Les taux de financement sur les principales bourses étaient plus bas au cours du week-end, ce qui a permis aux commerçants d’avoir un effet de levier plus long sur le bitcoin. Les taux de financement sont des paiements aux traders longs ou courts basés sur la différence entre le marché des contrats perpétuels et le prix actuel, selon l’échange crypto Binance.

Lorsque les taux de financement baissent, c’est généralement le signe que les traders demandent moins d’effet de levier (fonds empruntés) pour parier sur les gains de prix – une indication que le marché est de moins en moins surchauffé. Les taux de financement plus bas rendent également moins coûteux pour les commerçants de mettre sur de nouvelles positions à effet de levier.

Dibb a déclaré qu’il voyait le rallye se poursuivre à partir d’ici et que le récent recul était nécessaire pour refroidir les spéculateurs.

Bitcoin est toujours en baisse de 6% par rapport à son sommet historique atteint la semaine dernière le 20 octobre, à 66 974,77 $.

FNB à terme VanEck Bitcoin

Contrairement à la position haussière de Dibb, Laurent Kssis, directeur de CEC Capital, une société indépendante de services financiers crypto, pense qu’une tendance à la baisse est plus probable autour du canal de 50 000 $ avant que le marché ne recommence à s’apprécier.

L’augmentation des prix précède le lancement prévu mardi du troisième fonds négocié en bourse (ETF) à terme bitcoin, de VanEck, qui se négociera sous le téléscripteur XBTF.

ProShares a été le premier à obtenir l’approbation tant attendue d’un ETF à terme bitcoin par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et a commencé à négocier la semaine dernière. Un autre ETF à terme bitcoin, de Valkyrie Investments, a été lancé vendredi.

Les crypto-monnaies alternatives telles que l’éther (ETH), la solana (SOL) et l’ADA de Cardano sont toutes en hausse entre 1% et 11% sur la journée.

CORRECTION (25 octobre, 14:33 UTC): Cette histoire a été modifiée pour montrer que l’ETF VanEck Bitcoin Strategy devrait être lancé le mardi 26 octobre, et non lundi comme indiqué précédemment.