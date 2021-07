Bitcoin prend une pause pendant qu’Ethereum, XRP gagnent un élan haussier Crypto new media

Le prix du Bitcoin se négocie dans une zone haussière au-dessus des niveaux de 39 000 USD et 39 200 USD. BTC se négocie actuellement (04:36 UTC) en dessous de 40 000 USD. S’il y a une correction à la baisse plus forte, le prix pourrait trouver un support près de 39 200 USD.

En outre, la plupart des principaux altcoins s’accélèrent. L’ETH a bondi de plus de 5% et a même dépassé le niveau de 2 400 USD. Le XRP a relancé sa hausse et a même dépassé la résistance de 0,750 USD.

Prix ​​du bitcoin

Au cours des trois dernières sessions, le prix du bitcoin a principalement consolidé ses gains au-dessus de la zone de 39 000 USD. La BTC a grimpé au-dessus du niveau de 40 000 USD, mais elle a du mal à prendre une impulsion haussière. L’action actuelle des prix est toujours positive et il semble que les haussiers pourraient bientôt viser davantage de gains supérieurs à 40 500 USD. La prochaine résistance majeure se situe près du niveau de 42 000 USD.

A la baisse, le niveau de 39 200 USD est un support immédiat. Le prochain support clé est proche de 39 000 USD, en dessous duquel le prix pourrait amorcer une baisse substantielle.

Prix ​​de l’Ethereum

Le prix de l’Ethereum est resté stable au-dessus du niveau de 2 250 USD et il a cassé la principale résistance de 2 325 USD. En conséquence, il y a eu un fort mouvement haussier au-dessus de la résistance des 2 400 USD. Le cours a même testé 2 450 USD et il consolide désormais ses gains.

S’il y a une correction à la baisse, le prix pourrait trouver un support proche de 2 380 USD. Le premier support majeur se forme désormais à près de 2 350 USD.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) est en hausse de plus de 2% et a cassé la résistance de 1,30 USD. Il semble que le prix pourrait bientôt atteindre 1,32 USD. Dans ce cas, le prix pourrait continuer à augmenter vers le niveau de 1,35 USD. La prochaine résistance majeure est proche du niveau de 1,40 USD. A la baisse, le prix pourrait trouver des offres proches de 1,25 USD.

Litecoin (LTC) a réussi à franchir les niveaux de résistance de 140 et 142 USD. Le prochain arrêt clé pour les taureaux pourrait être de 150 USD. Des gains supplémentaires pourraient éventuellement donner le ton à un mouvement vers 165 USD. S’il y a une correction à la baisse, le prix pourrait trouver des offres proches de 135 USD.

Dogecoin (DOGE) se redresse au-dessus de 0,205 USD. Il s’approche de la résistance de 0,212 USD. La principale résistance est toujours proche de 0,220 USD. Une clôture au-dessus de 0,220 USD pourrait augmenter les chances d’un mouvement vers le niveau de 0,250 USD.

Le prix du XRP s’est corrigé à la baisse, mais il est resté bien acheteur près de 0,690 USD. En conséquence, il y a eu une nouvelle augmentation au-dessus de 0,700 USD et 0,720 USD. Le prix a même grimpé au-dessus de 0,750 USD. Tout gain supplémentaire pourrait conduire le prix vers le niveau de 0,800 USD.

Marché des autres altcoins aujourd’hui

De nombreux altcoins ont gagné plus de 8%, notamment QNT, SOL, ONT, RUNE, SNX, DASH, FTM, SC, MKR, ZRX, UNI, OMG, CRV, AAVE, BAT et KSM. Parmi ceux-ci, QNT a augmenté de 17% et a dépassé le niveau des 130 USD avant de corriger à nouveau à la baisse.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin maintient des gains au-dessus du niveau de 39 200 USD. Si BTC reste stable et s’installe au-dessus de 40 000 USD, le prochain arrêt pourrait être de 42 000 USD à court terme.

