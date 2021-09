Bitcoin présente des signes haussiers, le prix BTC pourrait bientôt lancer une course haussière

L’espace crypto est enfin au bord d’une percée massive alors que l’ensemble du marché commence par un rebond notable. Les actifs du top 10 gagnent lentement en élan haussier et initient une tendance haussière pour atteindre leurs objectifs respectifs. Le prix du Bitcoin tente également de maîtriser fermement la tendance haussière afin d’atteindre la résistance immédiate au-dessus de 44 000 $.

Les conditions techniques et On-chain actuelles sont très similaires à celles de 2013, septembre/octobre. La phase actuelle suggère une phase d’accumulation saine qui pourrait entraîner une évasion probable très bientôt.

Source : CryptoQuant

La figure ci-dessus montre la similitude des indicateurs MCA (Mean Coin Age) en 2013 avec celui de 2021. Elle permet d’estimer les détenteurs de longue date en calculant la moyenne des jours de sortie de transaction non dépensés et sa valeur. Le graphique formé pointe vers la phase d’accumulation de 2013 qui atteint son apogée. Une fois l’accumulation terminée, la phase de distribution peut propulser le prix vers les prochains plus hauts probablement au-dessus de son ATH.

Le flux net de Bitcoin des échanges et les sentiments du marché sont haussiers

Comme mentionné ci-dessus, l’accumulation montre des signes assez sains d’une évasion massive. Et comme l’échange NetFlow, il montre que l’accumulation dans les échanges atteint son apogée. Cependant, l’analyse à court terme indique la poursuite d’une baisse des prix, mais le long terme reste extrêmement haussier.

D’un autre côté, le sentiment du détenteur reste haussier malgré la récente vente massive et la tendance étroite. Selon une plateforme en chaîne CryptoQuant, les détenteurs à court, moyen et long terme accumulent du Bitcoin. Et par conséquent, ces commerçants augmentent lentement leurs positions en gardant les espoirs d’un marché haussier vivants.

Source : CryptoQuant

Analyse du prix du Bitcoin: le prix du BTC pourrait atteindre 44 000 $

Alors que le mois de septembre baissier est sur le point de se terminer et heureusement, l’espace crypto est sur le point d’enregistrer un flip. Pourtant, le mois n’est pas encore terminé et l’incertitude règne toujours à travers l’espace crypto. Le prix a actuellement dépassé 42 000 $ et tente très fort de se maintenir au-dessus des niveaux. Cependant, pour atteindre les niveaux de résistance immédiats et forts, le prix doit avancer un peu.

Source : TradingView

Le prix du BTC après avoir réussi à briser le canal parallèle descendant, s’est situé un peu plus haut et a commencé par une consolidation saine. Pour maintenir une tendance haussière saine, le prix doit se maintenir au-dessus de 40 000 $ et également briser les zones pivots de 44 000 $ au plus tôt. Et donc relancer une phase super haussière qui pourrait rallier le prix du Bitcoin au-dessus de 50 000 $ au début du quatrième trimestre.