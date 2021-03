Bitcoin presque inchangé, Ethereum et Altcoins affichent des résultats mitigés ⋆ Crypto new media

Le prix du Bitcoin a été corrigé à la baisse par rapport à la résistance de 58000 USD. Cependant, BTC se négocie toujours au-dessus du niveau de 56000 USD et est presque inchangé en un jour. L’action actuelle des prix (12h30 UTC) est positive, suggérant d’autres hausses possibles au-dessus des niveaux de 57 500 USD et 58 000 USD.

En outre, la plupart des principaux altcoins se négocient dans une zone positive. L’ETH a été corrigé en dessous de 1 800 USD, mais il est toujours au-dessus de 1 750 USD et 1 725 USD. XRP / USD évolue à la baisse et pourrait tester le support de 0,420 USD.

Capitalisation boursière totale

Source: www.tradingview.com

Prix ​​Bitcoin

Après une correction à la baisse à court terme, le prix du bitcoin est remonté au-dessus de 56000 USD. La CTB montre des signes positifs et pourrait bientôt dépasser les niveaux de 57200 USD et 57500 USD. La résistance clé est proche de 58 000 USD, au-dessus duquel le prix pourrait accélérer jusqu’à un nouveau plus haut historique vers le niveau de 59 000 USD.

À la baisse, le prix est stable au-dessus de 56 000 USD. Le principal support de panne est proche du niveau de 55 000 USD, en dessous duquel le prix pourrait amorcer une baisse régulière.

Prix ​​Ethereum

Le prix de l’Ethereum n’a pas réussi à rester au-dessus du niveau de 1800 USD. L’ETH se négocie à près de 1 775 USD, avec un support immédiat proche du niveau de 1 750 USD. Le support principal est proche du niveau de 1 725 USD, en dessous duquel les taureaux pourraient perdre le contrôle.

À la hausse, le niveau de 1 800 USD est une résistance à court terme. La principale résistance est proche du niveau de 1 850 USD pour une forte hausse vers 1 900 USD.

Prix ​​BNB, ADA, litecoin et XRP

Binance Coin (BNB) a grimpé au-dessus de la résistance de 300 USD, mais a eu du mal à rester au-dessus de 300 USD. La BNB corrige des gains inférieurs à 285 USD et pourrait tester le support de 272 USD. Toute perte supplémentaire pourrait conduire le prix vers le support de 265 USD. S’il y a une nouvelle augmentation, les baissiers pourraient être actifs près de 300 USD.

Cardano (ADA) est en baisse de 5% et se négocie sous le niveau de USD 1.100. ADA se déplace plus bas et il diminue vers le support de 1,050 USD. Le prochain support clé à 1,020 USD, en dessous duquel le prix pourrait baisser vers le support de 0,950 USD.

Le Litecoin (LTC) surperforme et se négocie au-dessus des 200 USD et 205 USD. Si le LTC progresse au-dessus de 212 USD, il pourrait remonter vers les niveaux de 220 USD et 225 USD. La prochaine résistance majeure est proche du niveau de 240 USD. À la baisse, le prix pourrait rester stable au-dessus de 200 USD.

Le prix du XRP baisse et se négocie en dessous de 0,450 USD. Si les baissiers restent en action, il pourrait y avoir une baisse vers le niveau de 0,420 USD. À la hausse, le prix pourrait faire face à des vendeurs proches des niveaux de 0,465 USD et 0,472 USD.

Le marché des autres altcoins aujourd’hui

De nombreux altcoins ont grimpé de plus de 5%, notamment CHZ, SKL, MATIC, TFUEL, ENJ, ZIL, NEAR, LUNA, MANA, VET, SOL, KSM et DGB. Parmi ceux-ci, CHZ a rebondi de plus de 90% et il a cassé le niveau de 0,50 USD.

Pour résumer, le prix du bitcoin se négocie au-dessus de 56000 USD. Il semble que la BTC pourrait commencer une nouvelle vague à 60000 USD tant qu’elle s’échange au-dessus du support de 55000 USD.

_____

