Bitcoin Price Flash s’écrase à 400 $ sur le réseau Oracle Pyth basé sur Solana, provoquant des liquidations

Bitcoin Price Flash s’écrase à 5 400 $ sur le réseau Oracle Pyth basé sur Solana, provoquant des liquidations

AnTy20 septembre 2021

Le fournisseur de solutions Oracle basé à Solana, Pyth Network, qui se vante de noms de premier plan dans sa liste de clients, a subi un grand succès lundi.

Alors que les prix ont chuté sur le marché des crypto-monnaies, Bitcoin atteignant aussi peu que 42 425 $, les choses se sont déchaînées sur l’écosystème Solana (SOL).

Ce réseau très médiatisé vise à fournir aux Dapps des flux de données HiFi protégés par «certaines des plus grandes organisations du monde» afin d’accélérer la croissance de la finance décentralisée. Il compte parmi ses partenaires Jump Trading, Virtu Financial, GTS, Genesis Trading, Chicago Trading Company, Amber Group et d’autres.

Aujourd’hui, la plate-forme d’analyse de données Bonfida a signalé cette anomalie pour la première fois en tweetant que vers 13 h 22 UTC, le flux de prix BTC/USD de l’oracle PythNetwork a subi un crash éclair provoquant une série d’événements de liquidation sur le marché BTC-PERP du protocole Audaces.

“Malheureusement, cela fonctionne comme prévu”, a-t-il ajouté.

Pyth Network, un oracle pour les données de marché en temps réel sur la chaîne, l’a reconnu sur Twitter en disant que c’était entre 12h21 et 12h23 UTC que le prix global Pyth BTCUSD est passé en dessous de 40 000 $ au prix le plus bas signalé de 5 402 $ avec une confiance intervalle de 21 623 $ (4 x le prix déclaré de l’actif) pour un seul emplacement.

L’équipe étudie actuellement activement le problème et a déclaré qu’elle reviendrait plus tard avec des mesures correctives pour éviter de tels problèmes.

“Nous sommes sincèrement désolés pour tout dommage potentiel subi par les utilisateurs de Pyth”, a-t-il déclaré. Les personnes concernées par des prix erronés sont priées de contacter Pyth Network sur Twitter ou Discord.

“Les ingénieurs continuent d’enquêter sur la cause et un rapport complet est en préparation.”

ChainLinkGod, l’ambassadeur communautaire de la solution oracle populaire Chainlink (LINK) a ensuite profité de l’occasion pour souligner qu’il y avait un écart en pourcentage d’environ 156% dans le prix rapporté par Pyth et le prix du marché de BTCUSD.

« C’est ce qui se passe lorsque votre solution Oracle Price ne fournit pas une couverture complète du marché. » « La qualité des données est un aspect sous-estimé mais extrêmement important des flux de prix en chaîne. »

