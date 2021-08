Bitcoin Price renouvelle son offre pour 50 000 $ après des sorties d’échange de près de 5 milliards de dollars ⋆ Crypto new media

in

Le prix du Bitcoin regagne du terrain au-dessus de 47 000 $ après avoir testé un support crucial de 44 000 $ en milieu de semaine. Environ 111 000 BTC retirés des portefeuilles d’échange connus, créant un environnement parfait pour que Bitcoin augmente.

Bitcoin a effrayé les investisseurs cette semaine alors qu’il est descendu à 44 000 $. Plus tôt, la crypto-monnaie phare a rebondi sur le support à 45 000 $ et a comblé l’écart à 48 000 $. Cependant, les taureaux se sont essoufflés, défiant la course à 50 000 $. Une correction de cette tentative ratée a progressivement glissé à 44 000 $ jeudi.

La tendance à la hausse des prix du Bitcoin est de retour sur la bonne voie

BTC se négocie légèrement au-dessus de 47 000 $ au moment de la rédaction. Les acheteurs souhaitent obtenir un support plus élevé à mesure que leur objectif passe à 50 000 $. La moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours est en ligne pour offrir le soutien indispensable.

À la hausse, Bitcoin doit franchir la barrière à 48 000 $ pour se frayer un chemin vers 50 000 $. Davantage d’ordres d’achat sont attendus à mesure que les investisseurs s’acclimatent à la négociation de BTC au-dessus de 50 000 $. Sachez que l’indice de force relative (RSI) vise actuellement la zone de surachat à la suite d’un mouvement annulé vers la ligne médiane. Alors que le RSI comble l’écart à 70, l’emprise haussière sur le prix s’intensifiera.

Il est essentiel de réaliser qu’un signal de vente de la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) pourrait être annulé dès que l’EMA de 12 jours reviendra au-dessus de l’EMA de 26 jours. Peut-être que le commerce au-dessus de 48 000 $ cimentera l’influence des taureaux sur le marché, donnant le rythme à une nouvelle action sur les prix vers le nord.

Graphique journalier BTC/USD

Graphique des prix BTC/USD par Tradingview

Pendant ce temps, les perspectives haussières surviennent après la montée en flèche des sorties d’échange de Bitcoin. En seulement 30 jours, les détenteurs de crypto ont tiré 111 000 BTC des portefeuilles d’échange. Tirer parti des bourses suggère que les investisseurs ont un plan à long terme à conserver. Clemente le qualifiera-t-il de “l’une des baisses les plus importantes des stocks d’échange de l’histoire de Bitcoin”.

Échanges en baisse de 111 033 BTC au cours des 30 derniers jours. L’une des baisses les plus importantes des stocks d’échange de l’histoire de Bitcoin. pic.twitter.com/SjHVzOV7z2 – Will Clemente (@WClementeIII) 18 août 2021

Glassnode, une plateforme d’analyse en chaîne renommée, a récemment confirmé les sorties massives en août.

“Les flux d’échange de bitcoins sont revenus à une domination des sorties jusqu’en août alors que les investisseurs retirent $ BTC.

Le marché est passé par un certain nombre de phases de domination des flux d’échange au cours de la dernière année, avec une domination des sorties observée pour la dernière fois fin 2020. »

Niveaux intrajournaliers de Bitcoin

Taux au comptant : 47 100 $

Tendance : haussière

Volatilité : en croissance

Résistance : 48 000 $

Support : Le 200 SMA et 44 000 $

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

John est un écrivain talentueux avec plus de deux ans d’expérience contribuant activement à l’industrie de la crypto-monnaie en fournissant un contenu crédible, intéressant et facile à lire. Il se concentre principalement sur l’analyse des prix des crypto-monnaies et la couverture de l’actualité de l’industrie. Suivons-le sur Twitter à @jjisige