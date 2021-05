Pay Pal

Bitcoin propulse la croissance massive de PayPal au premier trimestre

Bitcoin et le marché général de la cryptographie ont augmenté en grande partie en raison d’un afflux d’investisseurs institutionnels. Ceux qui ont fait confiance à «l’or numérique» sourient actuellement jusqu’à la banque.

La première entreprise de technologie à avoir épousé les rendements remarquables de la crypto dans son appel aux résultats du premier trimestre a été le fabricant de voitures électriques Tesla Inc.Selon une annonce de mercredi, le géant américain des paiements PayPal Holdings a également révélé l’impact de Bitcoin sur sa croissance.

Le support cryptographique de PayPal porte ses fruits

Dans son appel de gains des investisseurs au premier trimestre qui vient de se terminer, le géant des paiements PayPal a réalisé des gains remarquables avec un peu d’aide de la crypto.

Le rapport sur les résultats du premier trimestre a montré un volume de paiement total (TPV) de 285 milliards de dollars, contre 277 milliards de dollars de ventes pour la saison des vacances du quatrième trimestre.

PayPal a également affiché un revenu net au nord de 6 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,22 dollar contre 1,01 dollar estimé par les analystes pour le premier trimestre 2021.

Parallèlement à cette croissance, PayPal a déclaré avoir ajouté 14,5 millions de nouveaux comptes nets (NNA), portant sa portée mondiale déjà vaste à 392 millions avec 31 millions de marchands intégrés à ce jour.

Suite à l’appel des résultats de mercredi, ses actions ont augmenté de 5% et se sont négociées à 260 $ par action.

Le président et chef de la direction, Dan Schulman, décrit les résultats comme le meilleur résultat du premier trimestre de l’histoire de PayPal. Selon Schulman, l’adoption de leurs paiements cryptographiques a joué un rôle important dans l’obtention de ces résultats.

Selon Schuman, plus de la moitié de ses utilisateurs actuels ont ouvert l’application PayPal plus de deux fois par jour à la suite de la fonctionnalité de support de paiement crypté.

Schulman pense que les crypto-monnaies numériques et les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) favoriseraient à terme un système financier plus équitable étant donné leur adoption croissante.

L’immense succès de PayPal au premier trimestre, qui devrait être lent dans les affaires, est en grande partie dû à sa prise en charge des paiements cryptés. Le géant du paiement a activé les services de crypto trading l’année dernière, ouvrant les portes aux clients et aux commerçants de sa plate-forme pour interagir avec les actifs numériques.

Pour consolider davantage sa place dans la nouvelle économie numérique émergente, il a étendu cette capacité à son application de paiement peer-to-peer Venmo. Il a permis aux clients d’effectuer des paiements cryptographiques de manière sans confiance.

PayPal s’est engagé dans un futur crypto suite à l’acquisition de la société de crypto-sécurité Curv.

PayPal vise à intégrer les CBDC une fois lancés

Selon Schulman, ils sont actuellement en pourparlers avec les gouvernements mondiaux concernant leur programme CBDC. Schulman a déclaré que c’était pour s’assurer que la société de paiement ne soit pas en reste lorsque ces pays déploieront finalement leurs monnaies numériques.

Cela devient enfin une course aux armements pour les pays qui testent les programmes des CBDC en tant que système de paiement plus efficace. De nombreuses banques nationales ont annoncé leur intention de lancer un programme de CBDC, la République de Géorgie étant la dernière d’une course âprement disputée. La Chine, qui est la plus avancée dans le déploiement d’un yuan numérique, a servi de catalyseur, et de plus en plus de pays rejoignent rapidement le train en marche de la CBDC.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.