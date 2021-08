Bitcoin publie une clôture hebdomadaire haussière, stock-à-flux “comme sur des roulettes” Crypto new media

in

Les prix du bitcoin sont actuellement en plein recul après un sommet de 42 628 $ le week-end dimanche. Les marchés voient rouge lors de la séance de négociation asiatique de la matinée et BTC était en baisse de 5% à 39 726 $ selon CoinGecko au moment de la rédaction. Tradingview a toujours l’actif au-dessus de 40 000 $ sur Binance.

Le recul à court terme était attendu et les mesures à plus long terme sont toujours en territoire haussier. Crypto YouTuber et analyste de l’industrie Lark Davis a observé que BTC a fermé sa bougie hebdomadaire au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 21 semaines.

“Bitcoin vient de fermer la bougie hebdomadaire au-dessus d’une ligne de résistance clé et au-dessus de l’EMA de 21 semaines!”

Clôture hebdomadaire du Bitcoin – Tradingview/Lark Davis

Pour les moyennes mobiles à plus court terme telles que les jours 50 et 200, BTC se situe juste au milieu des deux. L’EMA de 50 jours a maintenant tourné à la hausse tandis que le jour de 200 est un peu plus élevé à 45 000 $.

Stock-to-Flow « Comme sur des roulettes »

Le modèle stock-to-flow populaire est toujours sur la bonne voie selon son créateur, “PlanB”, qui a publié une mise à jour sur Twitter hier.

« Le cours de clôture du Bitcoin en juillet de 41 490 $… il a rebondi sur les plus bas, comme sur des roulettes »

Bitcoin S2F – « PlanB »/Twitter

Le modèle S2F a été initialement publié en mars 2019, explorant la relation entre la production de l’offre et le stock actuel disponible, calculant et prédisant essentiellement la valeur BTC par la rareté.

Le modèle prédit que les prix du Bitcoin atteindront 100 000 $ d’ici la fin de cette année, bien que cela ait été largement contesté. Jusqu’à présent, le tristement célèbre modèle se maintient et les prix restent dans les limites de ses limites.

L’analyste “Dave the Wave” a publié une perspective plus baissière avec une croix imprimée sur le MACD mensuel (moyenne mobile de convergence/divergence). Les marchés baissiers prolongés ont suivi ce modèle lorsqu’il s’est produit au cours des dernières années.

Et voilà les gars. La croix sur le MACD mensuel. pic.twitter.com/TVMvyDCBcp – dave la vague🌊 (@davthewave) 1er août 2021

Ailleurs sur les marchés de la cryptographie

Bitcoin joue à nouveau le joueur de flûte comme d’habitude et le reste du domaine des crypto-monnaies voit rouge ce matin malgré un renversement du sentiment de peur et de cupidité.

Ethereum a perdu 2,3% sur la journée dans une chute à 2 550 $, mais il a conservé des gains hebdomadaires se négociant 15,6 % plus haut qu’à la même époque la semaine dernière. L’ETH a culminé juste en dessous de 2 700 $ il y a quelques heures, mais est tombé dans l’ombre de son grand frère.

La majorité des actifs cryptographiques à haute capitalisation ont perdu entre 3% et 6% au cours des dernières 24 heures alors que la correction prend de l’ampleur.

