Bitcoin ravive le rêve américain Crypto nouveaux médias

Avec tant de troubles dans notre pays, Bitcoin présente une opportunité de retrouver nos fondements sociétaux.

Bitcoin ravive le rêve américain.

C’est une revendication forte, je sais.

Comment décririez-vous le paysage actuel de l’établissement de relations et de la formulation de la famille ? En règle générale, dans mes cercles, il y a de l’anxiété et un manque général d’excitation. Pourquoi pensons-nous que c’est?

Je pense que les problèmes de fiat ont imprégné chaque centimètre de notre vie. Nous (en tant que société de gestion) dépensons plus d’argent que nous n’en avons pour acheter des biens dont nous n’avons pas besoin, afin d’impressionner des personnes que nous ne connaissons pas, en prétendant vivre des vies qui ne sont pas réelles. Tout pour les clics et l’attention.

Je suis d’avis que cela a rendu l’expérience d’essayer de trouver un partenaire si épuisante émotionnellement et intellectuellement que les individus s’abstiennent complètement du processus en général. Considère ceci; quand un grand nombre d’individus projettent des vies qui vous attirent et vous passionnent, mais alors… une fois que vous avez accès à sa vie, et que vous vous rendez compte que la base de la ou des premières impressions était une fiction. À l’extrême, cela signifie que la base de la relation a été établie sur un mensonge. Si quelqu’un a déjà vu un bâtiment s’effondrer à cause d’une fondation de mauvaise qualité, ce n’est pas une recette gagnante pour l’avenir, faisant essentiellement de l’échec de la structure une fatalité, pas seulement une possibilité.

La question suivante est donc : « Pourquoi cela se produit-il ? » Pourquoi les individus tentent-ils de projeter de fausses vies afin d’attirer l’attention ? Eh bien, il y a quelques réponses à cela, qui se jouent toutes simultanément. Mais je crois qu’il y a une seule raison qui est de la plus haute importance par rapport à toutes les autres : l’argent. Le citoyen moyen célibataire ne peut pas se permettre de vivre une vie qui n’est pas seulement socialement souhaitable, mais être capable d’accumuler de la richesse en même temps. Un individu a un loyer, des factures de téléphone, une assurance maladie, des paiements de voiture, etc., qui peuvent tous fonctionner à des coûts presque similaires les uns aux autres. Pendant tout ce temps, les salaires ont atrocement échoué à suivre l’inflation – bravo à Ben Prentice & wtfhappenedin1971.com pour leur travail détaillant les disparités. Lorsque nous prenons cela en compte, il est très facile de voir comment le coût de la vie d’un individu moyen peut facilement dépasser les revenus moyens.

Tout cela se résume à de nombreux obstacles qui créent beaucoup, beaucoup de frictions, sous forme de stress, à l’aspect très essentiel et important de la vie – trouver un partenaire et élever des enfants. Que peut-on faire pour résoudre ce problème ? Fixez l’argent. Réparez l’argent et redonnez le pouvoir à la famille nucléaire – bravo à Marty Bent et Matt Odell pour avoir attiré mon attention sur la structure et l’importance de la famille nucléaire.

Marty aborde ce sujet dans un podcast avec Whitney Webb, – que l’on peut trouver ici – il faut savoir que ce n’est pas le seul cas de discussion familiale évoqué dans la conversation bitcoin, en particulier sur le podcast TFTC.

Je suis convaincu que l’importance de la structure familiale nucléaire a été analysée de manière intellectuellement – et philosophiquement – malhonnête, et ce n’est pas en ce qui concerne le type de structure de la famille, ni en ce qui concerne le sexe/genre des parents/gardiens.

Le fait d’avoir un environnement familial structuré joue de multiples rôles importants, à la fois dans les aspects de l’éducation des enfants et de la propagation spéciale, mais aussi d’un point de vue sociétal. Pour que l’humanité en tant qu’espèce et l’Amérique en tant que phare de la liberté continuent de foncer tête baissée vers l’avenir et la prospérité de toutes les parties ; nous avons besoin de familles en bonne santé. Pourquoi est-ce?

Je suis un individu qui croit vraiment que chaque personne est capable de grandeur – cette grandeur n’est pas le reflet de la moralité de leur impact, mais de la portée. Pour que lesdits membres de la société atteignent ce potentiel, un environnement familial structuré est nécessaire, non seulement pour apprendre les bases du fonctionnement humain et de la socialisation en tant qu’enfant, mais pour déclencher ces moments d’émerveillement et d’exploration qui mènent finalement à ce que peuvent devenir des passions. Ces passions sont ce sur quoi nous, les humains, basons toute notre vie, que ce soit sous la forme de passe-temps qui se transforment en carrières ou de simples plaisirs dans l’intimité d’un esprit. La passion est ce qui fait l’homme ou la femme. Ces passions deviennent capables de déplacer le tissu même de l’histoire ; nous ne connaissons pas les technologies qui auraient pu être inventées si seulement « x » individus avaient été poussés à se concentrer sur un passe-temps qui leur procurait du plaisir.

Maintenant, ce qui se complique avec notre espèce, c’est que chaque environnement familial est différent, et je ne suis pas ici pour prétendre que le bitcoin peut résoudre ces problèmes. Mais le bitcoin crée un environnement monétaire capable de permettre à l’individu de s’épanouir.

Une fois qu’un citoyen est capable d’accumuler de la richesse individuelle via un véhicule simple comme l’épargne, et dont le pouvoir d’achat ne diminue pas rapidement, cela permet de se constituer un coussin de capital qui peut servir à la fois à un contentement psychologique, comme ainsi que permettre à l’individu de regarder vers l’avenir – de voir une vie meilleure devant eux comme une possibilité réalisable.

Lorsque cette relation est ramenée à la réalité pour l’individu, elle devient une force encore plus grande pour permettre un établissement familial réussi et heureux. Combien de mariages se sont effondrés à cause de problèmes d’argent ? Les arguments sur l’argent sont une cause importante pour un grand pourcentage de divorces parmi la génération X et les baby-boomers.

Bitcoin est l’atout qui peut tirer le rêve américain de la saleté du nihilisme (dans lequel nous nous trouvons actuellement), et l’élever à l’horizon du soleil levant (« … à l’aube, regardez vers l’est »), plaçant un avenir meilleur en vue, digne d’optimisme. C’est un moment sombre de l’histoire où une population entière – ou une société entière – commence à croire que l’avenir équivaut au néant, au point que cette croyance devient banale. Car sans croire en un avenir meilleur et sans la perspicacité de voir une « sortie » de leur environnement actuel, c’est ce que beaucoup appelleraient un « terrain de jeu du diable ». Là où les cas de dépression se multiplient alors que les individus perdent espoir, et où les cas de toxicomanie et de toxicomanie montent en flèche alors que les gens cherchent à fuir leur environnement actuel à travers un état d’esprit altéré. Une société où l’épanouissement monétaire est capable n’est peut-être pas complètement exempte de ces scénarios pour tous ses citoyens, mais elle peut les réduire considérablement. Combien d’entre nous ont des amis, de la famille et des êtres chers qui sont en proie à la dépression ou à la toxicomanie et qui ne voient tout simplement pas d’issue ? Combien connaissons-nous qui retardent la formation de leur famille en raison de difficultés économiques ?

Je crois que si nous réparons l’argent, nous pouvons en effet réparer le monde. Bitcoin ramène une vision du monde de la vie de famille à ces jours de gloire de l’Amérique de l’après-guerre. Là où les familles sont en plein essor, les communautés prospèrent et chacun de nos avenirs n’est limité que par la portée de l’imagination.

Il convient de mentionner que cela rend également le «rêve américain» accessible à tous, quelle que soit la situation géographique en raison de la décentralisation du bitcoin, de sa nature non censurée et de son incapacité à être saisi.

Bitcoin ramène le rêve américain à sa pertinence pour aujourd’hui, à l’échelle mondiale.

Bitcoin apporte de l’optimisme pour un avenir plus riche, plus efficace et plus juste.

Bitcoin est l’espoir d’un avenir meilleur.

