Bitcoin réagit à Biden en choisissant Jerome Powell comme président de la Réserve fédérale pour un deuxième mandat

Bitcoin oscille actuellement autour de 56 000 $ et Ether au-dessus de 4 000 $ tandis que les taux de financement se normalisent, indiquant une euphorie pas élevée sur le marché.

Bitcoin a bondi de 5,3% à près de 59 550 $ alors que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a été nommé pour un deuxième mandat. La nomination se dirige ensuite vers le Sénat pour confirmation.

Powell a guidé la banque centrale américaine et l’économie du pays à travers la pandémie de Covid-19 en mettant en œuvre une relance monétaire sans précédent.

Le président Joe Biden a annoncé lundi à la suite de spéculations selon lesquelles le gouverneur Lael Brainard pourrait obtenir la place qui sera à la place vice-président du conseil des gouverneurs. Biden a déclaré dans un communiqué,

«Comme je l’ai déjà dit, nous ne pouvons pas simplement retourner là où nous étions avant la pandémie, nous devons mieux reconstruire notre économie, et je suis convaincu que le président Powell et le Dr Brainard se concentrent sur le maintien de l’inflation à un bas niveau, les prix stable et le plein emploi rendra notre économie plus forte que jamais. »

Biden a également félicité la Fed pour ses actions «décisives» au début de la pandémie, qui comprenaient des achats d’obligations mensuels de 120 millions de dollars, une réduction des taux d’intérêt à près de zéro et un éventail de programmes de prêt.

Désormais, les marchés surveillent de près le rythme auquel la Fed lèvera son soutien politique massif, car les responsables ont déjà annoncé qu’ils commenceraient à réduire les achats d’obligations qui pourraient se terminer à la fin du printemps ou au début de l’été 2022 en réponse à la hausse de l’inflation. Les hausses de taux d’intérêt viendraient ensuite.

Selon les économistes de Morgan Stanley, la Fed attendra jusqu’au 1T23 pour procéder à sa première hausse des taux d’intérêt malgré leur projection selon laquelle le chômage américain tombera à 3,6% d’ici la fin de 2022.

Selon les économistes de la banque, la baisse de l’inflation sous-jacente au PCE et la hausse de la participation au marché du travail sont deux moteurs de l’absence de hausse en 2022. Selon eux, les banques centrales pourraient finalement se montrer accommodantes, ce qui peut ne pas être immédiatement apparent, « une dynamique incertaine qui pourrait pousser les rendements et le dollar à la hausse ».

Dovish et Fed sont positifs pour Bitcoin, tout comme les rendements inférieurs, car les rendements réels négatifs (corrigés de l’inflation) représentent un défi pour les répartiteurs d’actifs à long terme qui peuvent chercher à se diversifier dans des actifs plus risqués, comme nous l’avons vu avec le Houston Firefighters’ Relief and Retirement Fund devenant le premier régime de retraite public américain à investir directement dans Bitcoin et Ether.

Au moment de la rédaction, Bitcoin oscille autour de 56 000 $ et Ether au-dessus de 4 000 $. Cependant, la dernière faiblesse de l’action des prix au cours des deux dernières semaines a fait perdre confiance aux gens dans la poursuite du marché haussier.

BTC fermer hier était un peu de la merde Je vais probablement vendre au moins une partie, sinon la totalité, des BTC que j’ai achetés dans les 40 000 euros à un moment donné cette semaine Je ne sais toujours pas quoi faire avec ETH, j’y penserai dans les prochaines heures – DonAlt (@CryptoDonAlt) 22 novembre 2021

« Je ne suis pas à court ou je dis que mkt implose imminente, je pourrais être à court de dérivés si le temps me semble opportun, mais l’atmosphère est plutôt neutre à court terme », a déclaré le trader CL. « Ce mkt est assez écumé. »

Pendant ce temps, l’indice Crypto Fear and Greed est actuellement neutre, donnant une lecture de « 50 », alors que la semaine dernière, il était à 72, indiquant « la cupidité ».

Après le tirage de la semaine dernière, les taux de financement se sont également normalisés, les plus élevés actuellement sur Bybit à 0,0244% et négatifs sur FTX et OKEx.

«En crypto, l’euphorie peut être appréciée dans les taux de financement. Ceci est quelque peu similaire aux spreads de crédit dans la finance traditionnelle. Si le financement n’est pas très élevé, il n’y a pas d’euphorie insoutenable », a noté le commerçant et économiste Alex Kruger.

#bitcoin future base trouvant un support à 10% annualisé pic.twitter.com/zlVda1p8v8 – Coinbase Institutionnel (@CoinbaseInsto) 22 novembre 2021

Le financement des contrats perpétuels est actuellement de 0,01 % et celui des contrats à terme trimestriel à 12,5 %, mais pour que ces chiffres soient concernés, ils doivent être supérieurs à 0,05 % et 18 %, respectivement, qui ont atteint 0,1 % et 40 % en avril et mai. , Kruger a dit

« La crypto peut-elle encore planter ? Oui, définitivement. La Fed est en train d’obtenir des impressions d’inflation bellicistes et hivernales peuvent effrayer le marché en lui faisant croire que la Fed et la BCE pourraient réagir de manière excessive. Mais l’euphorie n’est définitivement pas si élevée ni généralisée.

Bitcoin BTC

56 161,09 $

-0,37%

-5,46%

-12,45%

Ethereum ETH

4 074,54 $

-1,36 %

-6,45%

-11,30 %

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.