Bitcoin rebondissant, les taureaux BTC résurgés dépasseront-ils 45 000 $?

Les prix du Bitcoin et les perspectives de hausse étaient discutables il y a quelques jours à peine. Ensuite, il y avait des fissures sur l’action des prix Bitcoin menaçant de céder et d’envoyer les marchés dans l’abîme plein d’ours en maraude. Mais les choses ont changé rapidement, pour le mieux.

Les États-Unis n’interdisent pas les crypto-monnaies

Alors que la Chine opte pour le Bitcoin et la crypto jugulaire, les régulateurs américains sentent l’opportunité et préparent un atterrissage en douceur pour les milliards d’entreprises potentielles arrivant de Chine.

Président de la Réserve fédérale, “Nous n’avons pas l’intention d’interdire la crypto-monnaie” pic.twitter.com/OasIksRODd – Documenter Bitcoin 📄 (@DocumentingBTC) 30 septembre 2021

Et selon Jerome Powell, les États-Unis n’ont pas l’intention d’interdire la crypto-monnaie – une approche différente de la Chine qui a purgé la crypto de son écosystème alors qu’ils visent à passer au vert.

Le président de la FED a déclaré que les crypto-monnaies devraient néanmoins être conformes à la loi, car ces actifs numériques agissent davantage comme des fonds du marché monétaire qui, par conséquent, ne devraient pas être exemptés des règles applicables.

La grande adoption du Bitcoin

Auparavant, on craignait que les États-Unis ne sévissent contre les crypto-monnaies comme les pièces stables, dont la plupart sont des valeurs mobilières, mais des écosystèmes critiques et amorçants tels que DeFi et la scène crypto au sens large.

Malgré cela, le taux d’adoption du BTC est impressionnant.

2,73 millions de personnes utilisent déjà @chivowallet 180 nouveaux utilisateurs chaque minute (utilisateurs non téléchargements). 1 million de dollars d’envois de fonds reçus chaque jour.

#Bitcoin🌋🇸🇻 – Nayib Bukele (@nayibbukele) 1er octobre 2021

Au-delà d’El Salvador, dont le président a déclaré que Bitcoin aidait à faciliter les envois de fonds, voyant par la suite plus d’un million de dollars déplacés, il pourrait y avoir d’autres mouvements dans l’Illinois.

Là-bas, son sénat votera pour faire de la loi une proposition qui permettra aux banques de sa juridiction de détenir des BTC et d’autres crypto-monnaies. De cette façon, l’État suivrait le chemin du Wyoming.

Analyse du prix du Bitcoin

Le prix du Bitcoin est stable au moment de la rédaction sans super gains par rapport au billet vert selon l’action des prix dans le graphique quotidien.

Les taureaux Bitcoin sont relativement fermes, absorbant la pression de vente et résistant aux plus bas plus bas par rapport aux vendeurs endémiques.

Avec une barre haussière étendue et à volume élevé se terminant en septembre, il pourrait y avoir plus de place pour la croissance et l’inversion de la tendance baissière dans les jours à venir.

En conséquence, chaque plus bas pourrait fournir des entrées pour les commerçants agressifs. Plus précisément, une clôture au-dessus de 45 000 $ et le BB du milieu pourraient signaler la fin de la course baissière, permettant aux prix BTC de rebondir vers 50 000 $ ou mieux.

Cependant, il pourrait y avoir une inquiétude s’il y a des pertes plus importantes en dessous des plus bas de septembre 2021 d’environ 40 000 $. Dans ce cas, une brèche verrait la pièce s’effondrer, retestant 36 000 $.

