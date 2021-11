Bitcoin rebondit à 58 000 $, pourquoi les ours pourraient faire couler plus de sang

Après l’un de ses jours les plus sanglants en 2021, Bitcoin tente de réclamer un soutien critique supérieur à 58 000 $. Une fermeture quotidienne au nord de cet objectif pourrait ramener le prix du BTC à 60 000 $, mais on est encore loin d’une reprise confirmée.

Au moment de mettre sous presse, Bitcoin se négocie à 58 137 $ avec un mouvement latéral sur le graphique journalier.

BTC se débat à 58 000 $ sur le graphique de 4 heures. Source : BTCUSD Tradingview

Bitcoin a commencé sa tendance à la baisse immédiatement après avoir atteint un nouveau record historique de 69 000 $. La crypto de référence a perdu un support à 60 000 $ après une bataille acharnée entre les taureaux et les ours et a pris une autre jambe pour trouver un support à 55 600 $.

Comme de nombreux experts l’ont affirmé, le marché était surendetté et ouvert à une cascade de liquidations, comme cela s’est produit en mai et juillet de cette année. Depuis lors, le prix du Bitcoin a chuté d’environ 17,26% par rapport à son ATH.

À son tour, le sentiment général sur le marché s’est effondré, mais reste assez optimiste. Les taux de financement sur l’échange de crypto-monnaie sont devenus neutres, suggérant que les commerçants à court terme ont été ébranlés, dans une certaine mesure.

En moyenne, Bitcoin a connu une correction de 27%, 24% et 54% par rapport à son plus haut historique, selon les données d’UTXO Management. Cette mesure, combinée aux taux de financement neutres, suggère que la BTC pourrait voir davantage d’actions baisser dans les prix.

Source : Gestion UTXO

À court terme, Bitcoin a un support à 55 000 $ avec la voie apparemment libre pour un rebond à 60 000 $. La durabilité de ce mouvement haussier a été remise en question, car certains pensent qu’il y a encore trop de levier sur le marché qui fait obstacle à un nouveau sommet historique.

L’analyste On-Chain Jan Wuestenfeld a déclaré ce qui suit à propos de BTC et de l’état actuel du marché :

Jusqu’à présent, la réduction de prix du #Bitcoin est relativement minime. #Bitcoin et crypto Twitter sont encore relativement calmes. Si seulement cela suivait, le prix pourrait connaître des mouvements à la baisse avant d’atteindre des niveaux de désespoir secouant les dernières mains faibles.

Bitcoin (BTC) dans un marché haussier pluriannuel

À long terme, le consensus général semble être que Bitcoin évolue toujours sur une trajectoire haussière. D’un creux de 3 000 $ en 2021 à un ATH proche de 70 000 $, la crypto de référence maintient ses fondamentaux et bénéficie de perspectives macroéconomiques favorables pour les actifs à risque.

Les inquiétudes concernant l’inflation semblent pousser de plus en plus de gens vers les crypto-monnaies comme protection contre sa hausse et mécanisme pour générer des rendements alors que la confiance dans les institutions financières diminue.

Dans le même temps, le dollar américain s’est renforcé au cours des 2 dernières semaines en raison d’une augmentation du risque macro, un rallye prolongé pourrait rendre difficile pour Bitcoin de grimper en territoire inconnu.

La crypto de référence semble prête pour plus de gains au quatrième trimestre de cette année, mais le marché pourrait exiger un autre sacrifice de sang. Le stratège principal des produits de base de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, estime que 50 000 $ serviront de support au BTC, tandis que 100 000 $ serviront de résistance alors que la crypto-monnaie se consolide pour une autre année d’appréciation.

#Bitcoin Bull et support de 50 000 $ contre une résistance de 100 000 $ en 2022 –

Bitcoin approche de 2022 dans ce que nous considérons être simplement un marché haussier. La technologie/l’actif naissant connaît une adoption croissante face à la baisse de l’offre et montre des signes de maturation. pic.twitter.com/pyJ5L6l5L0 – Mike McGlone (@ mikemcglone11) 19 novembre 2021