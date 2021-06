Bitcoin rebondit alors que l’or poursuit sa tendance baissière de juin de près de 8%

Pour le bitcoin et la crypto, la réglementation est le « plus grand moteur du marché haussier », les fondamentaux restant « très solides » et les investisseurs de détail toujours intéressés.

Après être passé au-dessus de 36 600 $ mardi, aujourd’hui, le prix du Bitcoin se maintient à environ 35 000 $ mais se négocie toujours latéralement et dans la fourchette de 30 000 $ à 40 000 $. Le prochain niveau à surveiller maintenant est la moyenne mobile sur 50 jours qui se situe actuellement juste au-dessus 38 000 $. Une cassure significative au-dessus pourrait nous voir remonter vers 40 000 $.

Selon Bitwise CIO Matt Hougan, Bitcoin rebondit en raison de la clarté réglementaire. Il a dit dans une interview avec Bloomberg,

“Je pense que les investisseurs en crypto se rendent compte que la voie vers un avenir crypto plus grand passe par l’adoption institutionnelle et que la voie vers l’adoption institutionnelle passe par la clarté réglementaire.”

La réglementation est le “plus grand moteur du marché haussier”, a déclaré Hougan.

Cependant, l’intérêt ouvert sur les contrats à terme CME se situe toujours à son plus bas niveau annuel. Avec la couverture de base décroissante, alors que les taux de financement deviennent négatifs, les fonds dénouent désormais leurs positions courtes car les transactions cash and carry ne sont plus lucratives.

La prime des contrats à terme sur CME, cependant, est à la hausse après s’être négociée dans un léger déport vers un petit contango. L’empreinte des contrats à terme Bitcoin sur CME dans la découverte des prix de la crypto-monnaie, quant à elle, augmente. Paul Barroso, PDG de la plateforme de trading crypto Atani, a déclaré :

“Bien que nous puissions avoir quelques mois agités à venir, nous restons à long terme très optimistes dans le secteur et nous ne doutons pas que le marché se rétablira plus rapidement que prévu.” « Les fondamentaux restent très forts.

Retour à Bitcoin

Fait intéressant, la dernière flambée du prix du Bitcoin est survenue alors que l’or est tombé à près de 1 750 $ l’once mardi. Le métal précieux est en baisse de près de 8% ce mois-ci. Depuis cette année, les prix du Bitcoin et de l’or ont évolué dans des directions opposées alors que la crypto-monnaie gagne du terrain en tant qu’or numérique.

Selon les acteurs du marché, le manque de découverte des prix des lingots pourrait être dû au Bitcoin, qui est préféré par la jeune génération, l’ancienne génération commençant également à s’y habituer au milieu de l’inflation accrue.

La façon dont #gold et #bitcoin se succèdent est l’harmonie financière. pic.twitter.com/yxS7WtTfdy – Charlie Morris (@AtlasPulse) 29 juin 2021

Chez BTIG, des stratèges, dont Julian Emanuel et Michael Chu, ont réitéré leur objectif de prix de fin d’année de 50 000 $ par BTC et de 5 000 $ par Ether. ETH -1,49 % Ethereum / USD ETHUSD 2 149,73 $

-32,03 $-1,49 % Volume 23,43 b Variation -32,03 $ Ouvert 2 149,73 $ Capitalisation boursière de 116,5 m en circulation 250,45 b 3 min Bitcoin rebondit alors que l’or poursuit sa tendance baissière de près de 8 % en juin 15 h TP ICAP s’associe à Fidelity & Standard Chartered pour lancer une plate-forme de négociation pour les investisseurs institutionnels 23 h Le Mexique réitère son avertissement sur la cryptographie et déclare que les institutions financières ne sont pas autorisées à traiter des actifs virtuels

Dans une note de la semaine dernière, ils ont écrit qu’ils « profiteraient de la faiblesse actuelle » car la justification d’une allocation de portefeuille de 1 à 3 % vers les crypto-actifs « est plus forte que jamais », citant le « pouvoir de transformation de blockchain » et « une réserve de valeur dans un monde de plus en plus incertain et sujet à l’inflation ».

Les investisseurs particuliers restent intéressés

Avec des verts tout autour alors que la plupart des crypto-monnaies montent plus haut, cela donne des signaux positifs. Mais selon le commerçant DonAlt, « les rebonds dirigés par Ethereum et altcoin sont plus risqués que les rebonds dirigés par Bitcoin. »

En effet, Bitcoin reste le premier actif « refuge » et un marché sain dépend quelque peu de la bonne performance de la principale crypto-monnaie. Une fois que Bitcoin pompe, le capital coule de BTC vers des actifs «plus risqués», c’est-à-dire des altcoins.

Les altcoins forts et les Bitcoins faibles montrent en fait un «état très mousseux» sur le marché composé de spéculations de détail. C’est ce qui s’est passé en 2018, où “les altcoins nous ont divertis pendant que Bitcoin tirait le tapis”.

Selon Joel Edgerton, directeur de l’exploitation de bitFlyer USA, les investisseurs particuliers restent intéressés par un volume d’achat représentant environ 70% du volume total de vente au détail sur sa plate-forme la semaine dernière, et plus de 90% des transactions étaient des ordres d’achat.

Alors que les recherches de Google pour les termes liés à la crypto-monnaie connaissent une baisse, la croissance d’une année sur l’autre est toujours forte. Edgerton voit également un afflux de nouveaux clients créant des comptes bitFlyer.

“Ce comportement est conforme aux conversations avec nos clients, qui voient Bitcoin comme un investissement à long terme plutôt que comme une simple spéculation à court terme.” “Bien que cette volatilité soit peut-être trop forte pour beaucoup, ceux qui comprennent les fondamentaux et la valeur à long terme du Bitcoin le voient comme une grande opportunité.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.