Bitcoin rebondit une fois de plus après avoir brièvement perdu un support de 40 000 $

22 sept. 2021

| Mis à jour:

22 sept. 2021 à 10:52 UTC

Par Clark

Le promoteur immobilier chinois peut avant longtemps être un “non-événement”, selon un analyste, les marchés ignorant déjà l’histoire.

Bitcoin (BTC) a rebondi après un deuxième nouveau test de 40 000 $ le 22 septembre alors que la Chine a calmé les craintes du marché international concernant Evergrande.

La Chine maintient les injections d’argent d’Evergrande

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont vu le mercantilisme BTC / USD dépasser 42 000 $ mercredi, les taureaux défendant toujours la barre psychologiquement vitale de 40 000 $.

L’humeur est restée soutenue parmi les commerçants, mais la macro a toujours fourni des messages mitigés, des problèmes ciblés sur la Chine et donc la variante du Coronavirus Delta.

Evergrande, la deuxième plus grande propriété chinoise, est restée affectée à la négligence d’une dette de plusieurs milliards de dollars. L’organisation financière chinoise, la Banque populaire de Chine (PBoC), a ainsi transféré 120 milliards de yuans (18,6 milliards de dollars) supplémentaires à l’industrie.

Cela a successivement apaisé les marchés anxieux, l’effondrement potentiel de l’entreprise étant davantage considéré comme une « détonation lente » collectivisée qu’un événement chaotique aux conséquences globales.

Néanmoins, le spectre du « moment Lehman Brothers » en Chine devait être un moteur de marché à court terme au moins, ont déclaré les analystes ci-dessus.

“Au cours de quelques semaines consécutives et peut-être au cours des prochains mois, Evergrande, y compris le FOMC, la variante delta et un certain nombre de problèmes alternatifs, peuvent encore produire une belle volatilité et, dans une certaine mesure, cette volatilité achètera des opportunités”, Vasu Menon, décideur pour stratégie d’investissement chez OCBC Bank Wealth Management à Singapour, a déclaré Bloomberg.

En Europe, les actions d’Evergrande ont grimpé de près de 25 % dans les centres urbains à ciel ouvert.

Tous les yeux sur BTC fermés chaque semaine

Pour Bitcoin, qui s’était vendu au même rythme que les actions internationales plus tôt dans la semaine, les perspectives étaient donc tout aussi orageuses sur des délais plus courts.

Le commerçant et analyste Rekt Capital a observé l’exigence d’une clôture hebdomadaire au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 21 semaines à un peu moins de 43 000 $.

“Cela nous offrirait beaucoup d’élan optimiste”, a-t-il déclaré dans sa dernière mise à jour YouTube.

Le sauvetage du 21EMA préserverait également une zone de demande à proximité et décrirait également le voyage à 40 000 $ comme une «fausse panne», remplissant les commandes avant que Bitcoin ne se dirige vers le haut.

Le marchand Pentoshi a quant à lui souligné un niveau plutôt inférieur, 40 700 $, car le facteur décisif pour la fermeture hebdomadaire.

“Cet endroit a une tonne d’importance historique et est crucial pour la clôture de cette semaine”, a-t-il tweeté.

Clark

Chef de la technologie.