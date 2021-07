Bitcoin Recovery Rally pourrait rapidement remonter à 42 000 $, selon l’analyste de PrimeXBT Kim Chua

Le prix du Bitcoin est actuellement en mode de récupération après avoir brièvement chuté en dessous de 30 000 $. Selon l’analyste de marché PrimeXBT Kim Chua, la reprise a des jambes et pourrait porter le Bitcoin à 42 000 $.

Sans surprise, les commentaires de l’excentrique PDG de Tesla, Elon Musk, ont fait flamber le prix du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies de premier plan et ont forcé les vendeurs à découvert à couvrir leurs positions. Le mouvement puissant a également rapidement incité le FOMO de nouveaux acteurs du marché qui attendaient sur la touche que la gamme finisse par se casser.

De moins de 30 000 $ à 40 000 $ en une semaine

Les ours n’ont pas réussi à pousser Bitcoin en dessous de 29 000 $, ce qui a entraîné un plus bas plus élevé que le dernier plus bas local autour de 28 600 $. Le rebond a formé un motif de drapeau haussier entre 29 000 $ et 33 000 $, qui s’est résolu à la hausse et a poussé Bitcoin hors de sa tendance à la baisse de quelques mois.

Les taureaux font preuve de force par rapport à un mouvement massif

L’indice de force relative confirme le mouvement avec un mouvement égal plus élevé en tandem avec la cassure, et la forte performance des taureaux a poussé le prix par BTC à travers la résistance à 36 500 $. Une grande quantité de positions courtes a été comprimée, ce qui a envoyé la crypto-monnaie à près de 40 000 $ en quelques minutes dimanche soir. Mais les taureaux ne sont peut-être pas encore terminés, selon Chua.

Support Holding pourrait envoyer Bitcoin à 42 000 $

Le marché a légèrement reculé après un mouvement aussi puissant, mais le support se maintient nettement au-dessus du niveau clé de 36 500 $. Chua dit que si cet affichage de “forte conviction d’achat” se poursuit, plus de potentiel est à venir. Si Bitcoin peut continuer à tenir, le FOMO et l’élan pourraient porter la principale crypto-monnaie par capitalisation boursière jusqu’à 42 000 $, où il sera confronté au prochain niveau de résistance élevée dans le temps.

À propos de Kim Chua, analyste de marché PrimeXBT :

Kim Chua est un spécialiste du trading institutionnel avec une expérience réussie qui s’étend à travers des banques de premier plan, notamment Deutsche Bank, China Merchants Bank, et plus encore. Chua a ensuite lancé un fonds spéculatif qui a constamment atteint des rendements à trois chiffres pendant sept ans. Chua est également une éducatrice dans l’âme qui a développé son propre programme de trading propriétaire pour transmettre ses connaissances à une nouvelle génération d’analystes. Kim Chua suit de près les marchés traditionnels et les marchés des crypto-monnaies et est impatient de trouver de futures opportunités d’investissement et de trading alors que les deux classes d’actifs très différentes commencent à converger.

Lien source