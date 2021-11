Bitcoin recule à nouveau et tombe sous les 64 000 $ ce 12 novembre

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

De la même manière que Bitcoin est tombé le 12 novembre, une bonne partie des principaux altcoins sont également en baisse en ce moment.

***

Bitcoin tombe en dessous de 64 000 $ ce 12 novembre

Nous approchons d’un autre week-end et nous ouvrons notre rapport de prix habituel en examinant l’évolution observée dans le cas du Bitcoin (BTC), puisque la principale monnaie numérique est à nouveau en baisse ce 12 novembre et se négocie actuellement à environ 63 416 USD par unité. , en baisse de 2% au cours des dernières 24 heures.

Selon les informations publiées dans notre section CryptoMarkets, on peut voir que la baisse la plus importante du prix du Bitcoin a eu lieu peu après 5h00 (heure de New York), juste au moment où il approchait les 65 000 USD par unité. Il est à noter que les valeurs les plus basses du jour sont enregistrées en ce moment, approchant la barre des 63 000 USD par rapport à l’irrégularité observée il y a quelque temps.

Evolution du prix du Bitcoin ce 12 novembre

Les principaux altcoins sont également en baisse

Mais ce qui a été vu ce matin ne correspond pas seulement au prix du Bitcoin, puisqu’à cette époque les principaux altcoins de l’écosystème sont également en baisse ce 12 novembre.

Au moment de la publication, des cas tels que Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP, Polkadot (DOT), Shiba Inu (SHIB), Terra (LUNA), Avalanche (AVAX), Chainlink ( LINK ) et bien d’autres, qui enregistrent des baisses de plus de 4% au cours des dernières 24 heures.

Cependant, parmi les gagnants du jour, le cas d’Algorand (ALGO) se démarque, un jeton qui rompt avec la tendance susmentionnée et monte avec des gains de 8,79% en ce moment, dans ce qui semble être une tendance quelque peu haussière prononcée. au moment de l’édition.

Principaux gagnants et perdants de ce 12 novembre

Au-delà des cas susmentionnés, nous examinons ci-dessous quelles étaient les monnaies numériques avec les fluctuations les plus prononcées pour ce 12 novembre :

???? Crypto-monnaies gagnantes : $ MANA Decentraland 34,04% (USD 3,32) $ HEX HEX 28,94 % (USD 0,26) $ SAND The Sandbox 16,41 % (USD 2,69) $ ALT Alitas 13,53% (USD 26,71 $) $ ALGO Algorand 8,56 % ( 2,13 $ USD) https://t.co/HsIx58BGZC – Quotidien ฿ itcoin (@DiarioBitcoin) 12 novembre 2021

???? Perte de crypto-monnaies : $ OMG OMG Network -28,2% (12,67 $ USD) $ KDA Kadena -11,83 % (23,29 $ USD) $ SHIB SHIBA INU -10,79 % (0,00005167 $ USD) $ IOTX IoTeX -9,93 % (0,16 $ USD) $ OKB OKB -8,59% (USD 26,14) https://t.co/HsIx58BGZC – Quotidien ฿ itcoin (@DiarioBitcoin) 12 novembre 2021

Pour acheter des crypto-monnaies via DiarioBitcoin

Si vous faites partie de ceux qui voient des opportunités et souhaitez acquérir des crypto-monnaies en cette période d’évolution particulière, nous vous rappelons que notre section CryptoMarkets dispose déjà de boutons pour vous permettre d’acheter vos devises numériques préférées.

Si vous souhaitez acheter du Bitcoin (BTC), préférez acheter de l’Ethereum (ETH) ou souhaitez obtenir du Tether (USDT), il vous suffit de vous rendre sur notre page CryptoMarkets et de cliquer sur le bouton acheter. Nous recommandons à chacun d’être très attentif car cette possibilité sera bientôt intégrée pour un plus grand nombre de monnaies numériques.

Source : CriptoMercados, CoinMarketCap

Image de Unsplash