Bitcoin récupère 50 000 USD, Ethereum et Cardano gagnent en force Crypto new media

Le prix du Bitcoin a formé une base de support au-dessus des niveaux de 47 000 USD et 48 000 USD. En conséquence, BTC a entamé une nouvelle augmentation au-dessus de 49 500 USD. Il y a eu une cassure nette au-dessus de 50 000 USD et le prix est actuellement (04h00 UTC) montrant de nombreux signes positifs.

De même, la plupart des principaux altcoins prennent de l’ampleur. L’ETH a dépassé les niveaux de résistance de 3 250 et 3 300 USD. XRP a retesté la zone de résistance clé de 1,25 USD. L’ADA a surperformé et s’est redressée au-dessus de la résistance de 2,75 USD.

Capitalisation boursière totale

Source : www.tradingview.com

Prix ​​du bitcoin

Après une clôture au-dessus de 48 000 USD, le prix du bitcoin s’est renforcé. BTC a réussi à franchir les niveaux de résistance de 49 200 USD et 49 500 USD. Enfin, il y a eu une cassure au-dessus de la résistance principale des 50 000 USD. Il consolide désormais près de 50 000 USD et pourrait continuer à augmenter. La prochaine résistance clé est proche de 50 500 USD, au-dessus de laquelle le prix pourrait tester 51 200 USD.

Un support immédiat à la baisse est proche de la zone des 49 500 USD. Le prochain support majeur se situe près du niveau de 49 200 USD, en deçà duquel il existe un risque d’évolution vers 48 000 USD.

Prix ​​de l’Ethereum

Le prix de l’Ethereum est également en hausse et il a pu franchir la résistance de 3 300 USD. L’ETH est en hausse de 3% et a même dépassé la résistance des 3 325 USD. Si les haussiers restent actifs, il y a des chances pour un mouvement vers le niveau de 3 420 USD. La prochaine résistance majeure se situe à près de 3 500 USD.

En cas de correction à la baisse, le prix pourrait trouver un support proche de 3 250 USD. Le support clé se forme maintenant près du niveau de 3 200 USD.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) a surperformé avec un mouvement majeur au-dessus de la résistance de 2,50 USD. L’ADA a grimpé de plus de 10 % et a même dépassé le niveau de 2,75 USD. Il fait maintenant face à une résistance proche du niveau de 2,85 USD. Tout gain supplémentaire pourrait conduire le prix vers l’obstacle de 3,00 USD.

Litecoin (LTC) gagne du terrain et tente de clôturer au-dessus de la résistance des 188 USD. Si le LTC grimpe encore, il pourrait même dépasser la résistance des 195 USD. Dans le cas indiqué, le prix pourrait atteindre la résistance des 200 USD. La prochaine résistance majeure est proche du niveau des 220 USD.

Dogecoin (DOGE) se négocie confortablement au-dessus du niveau de 0,320 USD. Une résistance initiale est proche de 0,325 USD, au-dessus de laquelle le prix pourrait revoir la zone de résistance de 0,335 USD. Tout gain supplémentaire pourrait conduire le prix vers la résistance clé de 0,350 USD.

Le prix du XRP augmente lentement et il a récemment testé la résistance de 1,25 USD. S’il y a une clôture au-dessus de 1,25 USD, le prix pourrait tester la résistance de 1,30 USD. À la baisse, les haussiers pourraient éventuellement rester actifs près des niveaux de 1,232 et 1,220 USD.

Marché des autres altcoins aujourd’hui

De nombreux altcoins ont augmenté de plus de 8%, notamment TEL, NANO, AVAX, DASH, CRV, AR, ICX, BAT, XMR, CDX, MIOTA, ONE et ONT. Parmi ceux-ci, TEL a progressé de 25% et a dépassé le niveau de 0,025 USD.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin s’accélère au-dessus du niveau de résistance de 50 000 USD. Si le BTC s’établit au-dessus de 50 000 USD, il pourrait encore augmenter vers le niveau de 52 000 USD.

_____

Trouvez le meilleur prix pour acheter/vendre une crypto-monnaie :