Bitcoin récupère certaines pertes après la chute déclenchée par Musk

bitcoins

Le Bitcoin est revenu au-dessus de 50000 dollars dans le commerce asiatique jeudi, récupérant une partie de la chute de 17% qui a suivi le tweet d’Elon Musk selon lequel Tesla Inc (TSLA.O) cesserait d’accepter les jetons numériques comme paiement pour ses voitures.

Le prix de la plus grande crypto-monnaie au monde est passé d’environ 54819 $ à 45700 $, son plus bas depuis le 1er mars, en un peu moins de deux heures après le tweet peu après 22h00 GMT. Il a récupéré environ la moitié de cette baisse au début de la session asiatique et a échangé pour la dernière fois environ 51 099 $.

Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde, a suivi un schéma similaire, chutant de 14% pour atteindre un minimum de 3550 dollars, avant de rebondir au-dessus de 4000 dollars.

“Nous sommes préoccupés par l’utilisation croissante de combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin, en particulier le charbon, qui a les pires émissions de tous les combustibles”, a écrit Musk.

L’annonce par Tesla le 8 février qu’elle avait acheté 1,5 milliard de dollars de bitcoin et qu’elle l’accepterait comme paiement pour les voitures a été l’un des facteurs à l’origine de la flambée du prix du jeton numérique cette année.

En conséquence, les commentaires de Musk ont ​​ébranlé les marchés même s’il a déclaré que Tesla ne vendrait aucun bitcoin et recommencerait à accepter la crypto-monnaie dès que l’exploitation minière passerait à une énergie plus durable.

La monnaie numérique est toujours 30% plus élevée qu’avant l’annonce de Tesla en février.

Aux taux actuels, l’extraction de bitcoins dévore environ la même quantité d’énergie par an que les Pays-Bas en 2019, ont montré des données de l’Université de Cambridge et de l’Agence internationale de l’énergie.

«Le problème (de l’énorme consommation d’énergie par les mineurs de bitcoins) est connu depuis longtemps, ce n’est donc rien de nouveau, mais pris avec les récents commentaires de Musk sur le dogecoin, ses derniers commentaires semblent suggérer que sa passion pour les crypto-monnaies pourrait diminuer», a déclaré Makoto Sakuma, chercheur au NLI Research Institute à Tokyo.

Le dogecoin crypto-monnaie a perdu plus d’un tiers de son prix dimanche après que Musk, dont les tweets avaient attisé la demande pour le jeton plus tôt cette année, l’ait qualifié de «bousculade» dans l’émission humoristique «Saturday Night Live». Mardi, cependant, il demandait à ses abonnés sur Twitter s’ils voulaient que Tesla accepte le dogecoin.

Une vente plus large d’actifs à risque sur les marchés traditionnels a été un autre facteur de la chute, a déclaré Jeffrey Wang, responsable des Amériques basé à Vancouver chez Amber Group, un fournisseur de services de crypto-monnaie.

«Je ne pense pas que tout se vend juste à cause de cette nouvelle. C’était une sorte de paille qui a brisé le dos du chameau en termes d’ajouter à la vente des risques », a-t-il déclaré.

Mercredi, le S&P 500 (.SPX) a chuté de 2,1% et le Nasdaq Composite (.NDX) a perdu 2,7%.

Les crypto-monnaies plus petites ont été moins affectées par les nouvelles.

«Il est intéressant de noter que les altcoins fonctionnent bien», a déclaré Justin d’Anethan, directeur des ventes chez Diginex, une société d’actifs numériques, basée à Hong Kong.

«La raison donnée dans le tweet est l’utilisation de combustibles fossiles pour l’extraction de BTC, mais la plupart des crypto-monnaies ont déjà trouvé des moyens plus efficaces de le faire et ont donc surperformé.»

Bitcoin a eu du mal depuis qu’il a atteint un record de 64895,22 $ à la mi-avril, tombant à l’aube de 47000 $ à peine 11 jours plus tard, avant de se situer autour de 58000 $ depuis le début du mois de mai.

En revanche, l’éther a grimpé à un record de 4180,12 $ mercredi et, même avec le recul actuel, il a augmenté de 435% en 2021, éclipsant la hausse de 75% du bitcoin. Sa popularité découle en partie du nombre croissant d’utilisations du réseau ethereum, y compris des jetons non fongibles, qui sont utilisés pour certifier la propriété unique d’éléments tels que les œuvres d’art en ligne.

L’indice de domination du bitcoin, un ratio de la part du bitcoin dans la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies, a chuté à 42%, son plus bas depuis juin 2018.

“Le commerce que nous préconisons depuis un certain temps maintenant est le bitcoin court, l’éther long, et ce commerce a été une chose de beauté”, a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier Pepperstone à Melbourne.

«La question que tout le monde se pose est de savoir à quel stade l’éther aura une capitalisation boursière plus importante que le bitcoin, et je pense que ce jour viendra personnellement.»