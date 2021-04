Bitcoin récupère fortement après avoir atteint un creux de 7 semaines

Compartir

Aujourd’hui, Bitcoin (BTC) a fortement rallié à 53K $ après être tombé à un minimum d’environ 47000 $ le 25 avril.

Alimenté par le battage médiatique et l’enthousiasme suscité par la cotation directe de Coinbase, Bitcoin a atteint un record de 64895 $ le 14 avril. Cependant, depuis qu’il a atteint des sommets de 64800 $, BTC est dans un état de déclin. Les taureaux de la BTC ont activement défendu le niveau de support de la moyenne mobile exponentielle sur 100 jours ces derniers jours.

Le prix de l’or est tombé sous la moyenne mobile de 100 jours pour la première fois depuis le week-end dernier. La chute du prix de l’or et les faillites brusques de deux bourses de crypto-monnaie en Turquie ont peut-être contribué à la panique des gens que le secteur de la crypto-monnaie soit une bulle, faisant chuter le prix du Bitcoin à son plus bas niveau en sept semaines.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC est en hausse de plus de 7,74% et se négocie à 52910 $.

Source: BTC / USD Daily via TradingView

Selon l’indice de force relative, le RSI quotidien de BTC a touché la zone de survente des 30 marques pour la première fois cette année. La dernière fois qu’il est tombé en dessous des 30 zones de survente s’est produit le 12 mars de l’année dernière et il a révisé l’indicateur dans les six jours suivants. Son RSI hebdomadaire est tombé à un niveau équivalent au niveau de correction produit “avant que Bitcoin n’entre dans l’hyperespace au début du marché haussier de 2017”.

Le PDG et fondateur de Copia Wealth Studios, Michael Sikorsky, a déclaré vendredi dans un rapport:

“La volatilité a toujours créé des opportunités, et les gens continuent d’être surpris par les nouveaux sommets mois après mois et année après année.”

Un recul marqué dans un marché haussier n’est peut-être pas une menace, mais plutôt une opportunité d’acheter les creux.

Selon les données de Glassnode, alors que le marché se redressait rapidement, le montant du règlement à découvert des contrats à terme sur BTC était de 88696765 $ au début des négociations en Asie lundi matin.

Malgré un énorme recul, les performances de Bitcoin jusqu’à présent cette année sont toujours très impressionnantes. Jusqu’à présent, il a maintenu une augmentation d’environ 80%, passant de 28 999 $ à 52 722 $.

Ceci n’est pas seulement soutenu par des investisseurs individuels, mais également par des investisseurs institutionnels. Les institutions du groupe Goldman Sachs à la Bank of New York Mellon ont augmenté leur intérêt pour les crypto-monnaies. Les grandes sociétés de capitalisation boursière telles que Tesla et Meitu ont ajouté des crypto-monnaies à leurs portefeuilles d’investissement pour se couvrir contre les risques d’inflation des devises.

Source de l’image: Shutterstock