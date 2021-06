Bitcoin refuse près de 37,5 000 $, les données en chaîne montrent une capitulation à court terme

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Bitcoin a commencé la semaine avec une cassure haussière abrupte à 37 500 $, un niveau que certains analystes ont identifié comme une “ligne dans le sable” cruciale, mais le rallye a été de courte durée car BTC s’est vendu près du bras inférieur du fanion baissier qui peut être visualisé dans plusieurs délais.

Alors que de nombreux traders s’inquiètent de la fin du marché haussier de 2021 et se demandent si les bénéfices devraient être bloqués, les données en chaîne montrent que les détenteurs de Bitcoin à long terme (BTC) se sont accumulés en vue d’un potentiel double pompage de style 2013 qui a le potentiel de porter le BTC à un nouveau record historique.

Graphique 1 jour BTC / USDT. Source : TradingView

L’Ether (ETH), en revanche, a augmenté de 8% à 2 677 $, alors que les discussions sur un éventuel « commutation » entre Bitcoin et Ethereum continuent d’être un sujet de discussion. Plus récemment, Bloomberg a émis l’hypothèse qu’Ether pourrait un jour dépasser Bitcoin en tant que crypto-monnaie préférée au monde.

Les fourchettes à court terme alimentent la vente

Plus d’informations sur ce qui alimente l’incertitude sur les marchés peuvent être trouvées dans le plus récent rapport “Week on-chain” de Glassnode, qui a examiné l’activité des détenteurs à court terme (STH), qui sont de nouveaux entrants sur le marché. Ils ont des pièces plus jeunes. 155 jours et les détenteurs à long terme (LTH) détenant des pièces de plus de 155 jours.

Selon la métrique Durée de vie moyenne de la production dépensée (ASOL), qui fournit des informations sur l’âge moyen de tous les UTXO après cette journée, les LTH se sont principalement maintenus pendant la récente baisse, comme en témoigne la chute spectaculaire de l’ASOL. vu entre 50 000 $ et 60 000 $. ”

Durée de vie moyenne de la production dépensée de Bitcoin. Source : Glassnode

Une autre preuve que les STH sont à l’origine de la vente peut être trouvée en comparant le volume de transfert de Bitcoin sur la chaîne qui génère des bénéfices (LTH) avec celui des pertes (STH).

Selon les données de Glassnode, on a constaté que les LTH réalisaient un bénéfice au début du rallye de 2021, passant de 10 000 $ à 42 000 $ avant que leurs dépenses « atteignent une base de référence assez stable », et la vente de la semaine dernière « a eu peu d’effet sur leurs habitudes de dépenses. , « indiquant » que les LTH ne sont généralement pas disposés à liquider des devises à des prix réduits. »

Ceci est comparé au comportement des STH qui “ont multiplié par plus de 5 leurs dépenses au cours de cette liquidation et les dépenses maximales ont été proches du minimum actuel du marché local”.

Des preuves de cela peuvent également être trouvées dans un examen du taux de profit de production dépensé (SOPR) pour les STH, qui continuent de subir des pertes en dépensant des pièces qui se sont accumulées à des prix plus élevés à des prix inférieurs actuels, indiquant une capitulation. .

Détenteur de Bitcoin à court terme SOPR. Source : Glassnode

Selon Glassnode : s

“Sans aucun doute, la structure actuelle du marché est mieux décrite comme un champ de bataille entre les taureaux et les baissiers avec une tendance claire se formant entre les investisseurs à long terme et à court terme. C’est une bataille de conviction HODLer et de pouvoir d’achat immédiat.”

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.