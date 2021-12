Bitcoin remplacera le dollar : l’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey

Bitcoin a plongé de plus de 33% en près de six semaines, passant de plus de 68 600 $ au 10 novembre à 45 736 $ lundi.

Le partisan de Bitcoin et ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, a fait mardi une prédiction audacieuse selon laquelle la crypto-monnaie Bitcoin remplacera le dollar américain. Dans une réponse affirmative à une question du rappeur primé aux Grammy Cardi B sur Twitter : « Pensez-vous que la crypto va remplacer le dollar ? », Dorsey a répondu : « Oui, Bitcoin le fera. » Bitcoin s’échangeait à 46 895 $ au moment de la réponse de Dorsey et a bondi de 4% à 48 912 $ à 14 heures, selon les données de CoinMarketCap.com. Le bitcoin a plongé de plus de 33% en près de six semaines, passant de plus de 68 600 $ au 10 novembre à 45 736 $ lundi, ainsi qu’une baisse de la capitalisation boursière de 1,9 billion de dollars à près de 900 milliards de dollars au cours de ladite période.

L’interaction a également vu des réactions du monde de la cryptographie. « Le bitcoin deviendra probablement l’actif de réserve mondial dominant. Le monde continuera à fixer le prix des choses en dollars pendant de nombreuses années », a tweeté Wayne Vaughan, PDG de Tierion – un système de stockage numérique qui permet de vérifier les données sur la blockchain Bitcoin. D’un autre côté, Dennis Porter, animateur du podcast Bitcoin Smart People Shit a déclaré : « Si vous m’aviez dit en 2017 qu’un milliardaire et une pop star parleraient de la façon dont #Bitcoin va remplacer le dollar, je vous aurais cru parce que BTC est inévitable.

Dorsey avait quitté Twitter le mois dernier pour se concentrer sur la société de technologie financière Block, auparavant connue sous le nom de Square. En juillet de cette année, Dorsey avait tweeté sur la création par Block d’une plate-forme de développement ouverte dans le seul but de faciliter la création de services financiers non dépositaires, sans autorisation et décentralisés. Il s’agissait de faciliter le financement d’un portefeuille non dépositaire partout dans le monde via une plate-forme permettant de créer et de sortir des rampes d’accès au bitcoin.

L’ancien PDG de Twitter est depuis longtemps un partisan de la crypto-monnaie et du Bitcoin. L’année dernière, il avait affirmé qu’afin de protéger Twitter des pirates informatiques, la technologie Bitcoin et blockchain est l’avenir. En 2019, il avait annoncé Bluesky, une plateforme à but non lucratif pour le développement d’un standard de médias sociaux décentralisé et ouvert. En février de cette année, Dorsey avait annoncé la création d’une fiducie de développement aveugle de Bitcoin (BTC) d’une valeur de 500 BTC (près de 24 millions de dollars), avec le rappeur Jay-Z, pour des projets en Inde et en Afrique.

